Confira as fotos do casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza

Jojo Todynho se casa com militar Lucas Souza em cerimônia deslumbrante no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 18h16

Neste sábado, 29, Jojo Todynho (24) trocou alianças com Lucas Souza (21) numa cerimônia dos sonhos no Rio de Janeiro.

Realizada num sítio cheio de natureza e com a presença de convidados famosos e parentes dos pombinhos, a cantora disse sim ao amado e oficializou a relação.

Para o vestido, a noiva optou pelo clássico branco com um longo véu, enquanto o noivo apareceu com um terno militar, como manda a tradição de sua profissão.

Mais cedo, antes da cerimônia, a cantora passou pelo local para verificar cada mínimo detalhe, desde os docinhos banhados a ouro até o bolo de três andares encomendado para a celebração.

A artista assumiu o relacionamento com o militar no fim do ano passado, quando teve a relação exposta nas redes sociais contra a sua vontade.

Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews