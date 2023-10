Como Preta Gil descobriu traição? Cantora notou indícios durante luta contra câncer

Preta Gil revela bastidores de separação conturbada em meio ao tratamento de um câncer de intestino; saiba o que aconteceu

Preta Gil enfrentou uma separação conturbada enquanto lidava com o diagnóstico de um câncer de intestino. Agora, meses após essa fase turbulenta em sua vida, a cantora decidiu compartilhar os detalhes sobre como descobriu a traição em seu casamento de sete anos com o personal trainer Rodrigo Godoy.

Em entrevista à Revista Veja, Preta compartilhou novos detalhes dos bastidores de sua batalha contra o câncer e como isso a levou a perceber alguns comportamentos suspeitos em seu relacionamento. Ao ser questionada se o diagnóstico ajudou a descobrir a infidelidade, a cantora confirmou que chegou a notar alguns indícios.

“Descobri depois que eles — meu ex-marido e minha ex-funcionária — já vinham mantendo uma relação extraconjugal fazia tempo, o que justifica muita coisa que estava ruim no meu casamento. Você sente a pessoa distante, diferente, fria, acha que é uma crise. Depois, tudo faz sentido”, a filha de Gilberto Gil entregou os sinais.

Mas Preta revelou que só soube da infidelidade depois do pedido de divórcio: "Tem mulheres que não conseguem sair de relações abusivas e muitas são abandonadas no meio de um tratamento. Tive força e coragem de me separar para me priorizar”, disse a cantora, que anunciou a separação em maio deste ano.

A artista ainda contou que já não estava feliz em seu relacionamento, antes mesmo de descobrir a traição: “Não vou manter um casamento ruim, não vou ter ao meu lado alguém que não está me tratando bem”, disse Preta, que enfrenta a batalha contra um câncer desde janeiro deste ano, quando recebeu o diagnóstico.

Vale lembrar que os rumores de uma traição surgiram em abril deste ano, depois que o marido da cantora foi flagrado na companhia da ex-stylist dela em algumas ocasiões diferentes. Também foi divulgado por alguns portais na época que a cantora já enfrentava uma crise em seu casamento antes do diagnóstico.

Quais são os próximos passos do tratamento de Preta Gil?

No início deste mês, Preta Gil surpreendeu os seus fãs ao compartilhar um detalhe de sua intimidade durante a luta contra o câncer no intestino. Há poucas semanas, ela passou por uma cirurgia para colocar uma bolsa de ileostomia, que é usada no intestino delgado e posou orgulhosa com o recurso à mostra.

Preta Gil passou pela cirurgia para a retirada do tumor no mês de agosto deste ano. Ela também precisou passar pela histerectomia total, que é quando o útero é retirado. A artista teve alta após 28 dias internada. Agora, ela se recupera antes de fazer um procedimento para remover a bolsa de ileostomia, além de se preparar para iniciar a quimioterapia oral.