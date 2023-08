Como está o viúvo de Paulo Gustavo? Saiba como é a rotina de pai solo de Thales Bretas

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas vive paternidade solo com os filhos Romeu e Gael

Thales Bretas (35), viúvo de Paulo Gustavo (1978-2021), vive uma rotina de paternidade solo desde que o humorista morreu em 2021. Ele estava casado desde 2015 com o artista, com quem criava dois filhos, Romeu (4) e Gael (3). Atualmente, o dermatologista conta com a ajuda da família para cuidar dos pequenos. Saiba como é a rotina de pai solo do viúvo de Paulo Gustavo.

Com um esquema de rodízio e o apoio das avós de Romeu e Gael, Thales Bretas equilibra a paternidade solo com a vida profissional, enquanto trabalha como dermatologista. "A gente tem um esquema de rodízio nesse apoio, cada dia uma avó busca na escola. Nos dias em que estou no consultório, porque às vezes é um horário que eu não posso buscar", contou o viúvo de Paulo Gustavo em entrevista ao Papo de Segunda, do GNT.

Thales Bretas também explicou que nunca imaginou enfrentar a paternidade sozinho: "Esse projeto de ter filho nunca foi algo que eu imaginei solo, sempre quis ter família". "No momento que perdi tive dificuldade, porque, ao mesmo tempo que precisei me encontrar, processar a dor, tive o reflexo de ser para os meus filhos quase que as duas figuras", refletiu o viúvo sobre a perda de Paulo Gustavo.

Apesar de assumir a paternidade sozinho, Thales Bretas ressaltou que os laços com a família do humorista foram importantes para atravessar o período: "Déa [Lúcia, mãe de Paulo Gustavo] e Penha [madrasta de Paulo] sempre me ajudam muito, a gente se manteve muito próximo. E acho que esses laços foram constituídos a partir do momento que a gente constituiu essa família. Na nossa lua de mel a gente levou nossas duas famílias"

Leia também: Quantos anos tem Sidney Sampaio na vida real? Ator está internado após cair de quarto de hotel