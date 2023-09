Como está Bruno de Luca? Comportamento dos amigos famosos decepciona apresentador

Comportamento dos amigos famosos decepciona apresentador; ele está abatido após escândalo envolvendo o atropelamento de Kayky Brito

O apresentador Bruno de Luca está "assustado" e "abatido" após a grande repercussão de seu comportamento após o acidente de Kayky Brito. Ele está isolado em casa e sem aparições em público.

As informações são da revista 'Veja', que publicou sexta-feria, 15, que o apresentador está preocupado com o futuro de sua carreira. O global está com medo de perder oportunidades e contratos publicitários.

Vale lembrar que atualmente ele é contratado do canal a cabo Multishow. Bruno de Luca também estaria decepcionado com amigos famosos, que não o defenderam publicamente em nenhum momento. Nomes como Luciano Huck, Carolina Dieckmann, Fernanda Souza e André Marques são próximos do artista, mas ninguém saiu em sua defesa.

A revista também informa que ele está “com a saúde mental abalada”, mas que não pretende mais se pronunciar publicamente sobre o assunto. Esse comportamento vai de encontro com o que assessoria do artista já falou na última semana.

Eles disseram em uma nota oficial que Bruno de Luca não vai se pronunciar sobre as novas revelações. “O apresentador Bruno De Luca já prestou declarações às autoridades do que efetivamente se passou com ele no momento do acidente. Sua preocupação agora é acompanhar a evolução do quadro de saúde de Kayky Brito apenas“.

Acidente foi gravíssimo