Sentiu? Pressionado, Bruno de Luca toma atitude drástica para evitar questionamentos

Bruno de Luca toma atitude drástica para evitar questionamentos; ele bloqueou os comentários nas redes sociais

O ator Bruno de Luca decidiu dar um basta nos questionamentos sobre sua controversa atitude após o vazamento de novos detalhes sobre o atropelamento do amigo Kayky Brito. É que ele deu um basta nas críticas e ataques que vem sofrendo.

Quem tentou acessar o perfil nas redes sociais do apresentador, viu que agora não é mais possível comentar nas publicações. A decisão foi tomada para evitar que fãs continuem criticando o apresentador, comportamento que se tornou recorrente nos últimos dias.

Desde que novos vídeos e registros do momento do acidente foram revelados, seguidores cobravam explicações. É que ele foi flagrado pelas câmeras de segurança deixando a cena do acidente sem prestar socorro ao amigo. Também nesta semana, o artista emitiu uma nota por meio de sua assessoria.

Eles disseram que Bruno de Luca não vai se pronunciar sobre as novas revelações. “O apresentador Bruno De Luca já prestou declarações às autoridades do que efetivamente se passou com ele no momento do acidente. Sua preocupação agora é acompanhar a evolução do quadro de saúde de Kayky Brito apenas“.

Kaky Brito dá sinais de melhora

O ator Kayky Brito deu novos passos em seu tratamento após ser atropelado há 10 dias no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, 13, a mãe dele, Sandra Brito, compartilhou o novo boletim médico sobre a evolução do herdeiro.

De acordo com o documento, Kayky já está sem sedação e respira sem a ajuda de ventilação mecânica.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito já respira sem a ajuda de ventilação mecânica e está sem sedação. Apresenta melhora clínica e ainda continuará sob cuidados intensivos”, informaram.

Acidente foi gravíssimo