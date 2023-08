Com quem Rafael Cardoso ficou após separação? Confira affairs do ator

Rafael Cardoso chamou a atenção da web nesta sexta-feira, 25, ao reaparecer com ex-namorada

Rafael Cardoso (37) chamou a atenção da web nesta sexta-feira, 25, ao reaparecer ao lado da então ex-namorada, Vivian Linhares (25), nas redes sociais. Com o fim de seu casamento de 15 anos com Mari Bridi (38) no final de 2022, o ator já viveu alguns affairs desde o término. Confira com quem Rafael Cardoso ficou após separação.

Primeiro romance do ator depois do término, Vivian Linhares viveu dois meses de namoro ao lado de Rafael Cardoso . Em janeiro deste ano, os dois foram flagrados em clima de romance em um shopping no Rio de Janeiro. No fim do mesmo mês, o artista assumiu o relacionamento ao postar um vídeo dando um beijo na modelo.

Com diversos momentos lado a lado compartilhados nas redes sociais, eles ainda passaram o Carnaval juntos e a atriz esteve presente durante internação hospitalar do artista. O ex-casal terminou a relação no fim de março, como Vivian Linhares confirmou à revista Quem: "Está tudo tranquilo. A amizade continua".

Posteriormente, o ator viveu affair com a psicóloga Carol Ferraz, que está grávida do ator. Em comunicado enviado à CARAS Brasil, a assessoria do artista confirmou a informação: "Quanto à questão da gravidez da Carol Ferraz, ele está prestando todo apoio necessário".

Segundo o portal Leo Dias, a relação casual teria acontecido depois do término com Vivian Linhares e, após a descoberta da gravidez - que já estaria em seus cinco meses - o ator teria se apresentado para a família do affair e feito compras de enxoval. De acordo com as informações, Rafael Cardoso ainda teria reatado o romance com a ex-namorada no mesmo período.

Leia também: O que aconteceu com Chris Flores? Entenda efeitos da entrevista com a mãe de Larissa Manoela

Ainda neste ano, o ator teria ficado com Thaís Fusther, fisioterapeuta de Santa Catarina. Em julho, ela saiu em defesa do artista nas redes sociais após polêmica e, no fim do mesmo mês, ainda revelou ao portal ND+ que Rafael Cardoso sabia da gestação de Carol Ferraz desde 26 de junho e que contou a ela, além de afirmar que os dois seguem amigos.