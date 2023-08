Reatou? Rafael Cardoso é flagrado em momento com a ex após engravidar outra

Rafael Cardoso é flagrado em momento inusitado nas redes sociais; ator será papai e está "prestando assistência"

O ator Rafael Cardoso reapareceu nas redes sociais ao lado de sua então ex-namorada, a modelo Vivian Linhares. A aparição impressionou os fãs, já que ele está prestes a se tornar pai após engravidar outra mulher.

No vídeo compartilhado em suas redes sociais, o galã apareceu em um vídeo publicado pela bela enquanto jantava uma saladinha com uma posta de salmão grelhado. "Nem sei porque usa prato", declarou ela enquanto o bonitão pegava as folhas com as mãos.

Essa é a primeira aparição do casal em algumas semanas, o que voltou a ampliar boatos de que eles reataram a união. Rafael Cardoso inclusive está no ar em Terra e Paixão, novela na qual entrou para fazer uma participação especial.

Recentemente, boatos afirmaram que o galã estaria deixando a carreira, o que foi negado pela assessoria. "Essas informações, tanto quanto a estar morando numa fazenda no MS, quanto a dar um tempo na carreira, não procedem. Rafael é contratado da TV Globo, e está à disposição da emissora", declarou a equipe do galã.

Eles também lembraram que Rafael Cardoso tem outros projetos. " Enquanto não é convocado para algum novo trabalho, está à frente de seus empreendimentos – que não estão localizados somente no Estado do RJ -, trabalh ando normalmente" , declarou.

Galã é família

Aos 37 anos, Rafael Cardoso é um dos principais galãs da Globo e coleciona trabalhos de destaque. Ele estrelou várias novelas de sucesso. Ao longo de sua trajetória, ele foi casado com a influenciadora e atriz Mari Bridi, com quem teve dois filhos. Ele é apaixonado pelos herdeiros e sempre é visto ao lado dos pequenos.

Recentemente, se tornou público que o galã será pai após engravidar uma psicóloga. "Quanto à questão da gravidez da Carol Ferraz, ele está prestando todo apoio necessário", diz a assessoria em uma mensagem enviada.