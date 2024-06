Com novo endereço, fontes próximas descrevem vida de Dado morando longe de Wanessa

Após breve término com Wanessa Camargo, Dado Dolabella tem causado uma boa impressão entre os vizinhos de novo apartamento; entenda

Morando em um endereço novo em São Paulo, Dado Dolabella vive em seu próprio apartamento, localizado na Zona Oeste da cidade, após passar por um breve término com Wanessa Camargo. Fontes próximas a ele informaram ao Portal LeoDias que o ator vive uma rotina calma, longe dos olhares de julgamento da antiga vizinhança.

De acordo com uma fonte que passa pelos mesmos ambientes que Dado, ele virou uma atração bastante positiva entre os novos vizinhos, deixando ótimas impressões devido a simpatia.

O veículo de Leo Dias também informou que Wanessa tem o carro cadastrado na portaria, com a permissão de usar o estacionamento do local, além de realizar visitas frequentes ao apartamento do amado.

Dado ainda tem o costume de atender pedidos de fotos, e constantemente está na academia ou passeando com seu cachorro, segundo fontes próximas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ĐΔĐØ (@dadodolabella)

Dado Dolabella faz primeira homenagem para Wanessa após reconciliação

Em maio deste ano, o ator Dado Dolabella usou as redes sociais para compartilhar uma bela homenagem à namorada, Wanessa Camargo, que retornou aos palcos recentemente, em São Paulo. Esta é a primeira declaração pública que o famoso faz após os dois anunciarem oficialmente a reconciliação do casal.

Por meio de seus stories no Instagram, Dado publicou um vídeo da apresentação da amada e se derreteu de amores ao parabenizá-la por todo sucesso. "Que orgulho, meu amor. Show mais lindo e emocionante. Quanto amor dessa galera que te acompanha há décadas, cantaram todas com a alma toda. Você merece", escreveu o ator na legenda.

Pouco tempo antes, prestes a entrar no palco, Wanessa Camargo confirmou ao site G1 que ela e Dado Dolabella decidiram dar uma nova chance ao amor. Os dois haviam terminado o namoro pouco tempo depois da desclassificação da cantora do BBB 24.

"Está tudo bem. Estamos juntos, vivendo nossa história. Queremos fazer nosso caminho. Não precisamos contar tudo. Já tínhamos sido flagrados juntos, mas hoje ele está aqui e todos vão ver que voltamos oficialmente. É uma história de anos", declarou a artista.

E completou: "Mas a gente reatou, sim. A gente conversou bastante. E a gente tá tendo mais uma chance pra gente, porque não é uma história de alguns dias atrás. E a gente sempre pode batalhar pelo amor".

Além de Dado Dolabella, familiares e amigos ex-BBBs também prestigiaram a primeira apresentação de Wanessa Camargo após sua participação no reality show da TV Globo.