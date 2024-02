Com cerimônia intimista, Marcela Fetter se casa com Rodrigo Lima

A atriz Marcela Fetter oficializou a união com Rodrigo Lima em uma praia da Bahia na presença dos familiares e alguns amigos

Marcela Fetter oficializou a união com Rodrigo Lima nesta quinta-feira, 8. A cerimônia aconteceu em uma praia da Bahia, e contou com a presença dos familiares e amigos próximos do casal.

Para a ocasião, a noiva usou um vestido longo branco de alcinha, com um decote na costa. Já o noivo usou um terno azul. A atriz caminhou até o altar sozinha e trocou declarações com o amado na hora dos votos.

No Instagram, Marcela compartilhou um vídeo com os detalhes do casamento. "Só eu sei o tanto de amor que eu guardei, sem saber que era só pra você. Por isso prometo estar ao seu lado sempre nas suas decisões, alegrias, angústias, êxitos e decepções. Prometo me encher de amor, pra sempre ter amor para te dar. 08.02.2024", declarou a artista na legenda da publicação.

Os seguidores parabenizaram o casal nos comentários. "Que lindo. Deus abençoe vocês", disse a atriz Isabella Santoni. "Arrepiei do início ao fim! Lindos, sejam muito felizes! Melhor coisa do mundo, casar com nosso amor verdadeiro", escreveu o ator André Luiz Frambach. "Meu Deus!! Que coisa mais incrível!! Chorei de emoção aqui com tanto amor que essas cenas transmitiram!! Toda Felicidade do mundo pra vocês!", falou uma fã.

Marcela foi pedida em casamento durante uma viagem do casal a Arinsal, famosa estação de ski em Andorra, em fevereiro de 2022. Recentemente ela esteve no ar no remake da novela Pantanal, da TV Globo, onde interpretou a personagem Érica.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Fetter (@marcelafetter)

Nati Vozza e Alcyr Araújo celebram casamento

No último sábado, 3, a influenciadora Nati Vozza oficializou a união com o engenheiro civil Alcyr Araújo. A sofisticada e discreta celebração de casamento ocorreu no apartamento do casal, em São Paulo. A comemoração foi dividida em dois momentos distintos. Primeiro, eles festejaram ao lado da família. Em seguida, receberam amigos mais próximos para uma balada no apartamento. Em seu perfil oficial no Instagram, Nati mostrou os detalhes do casamento para os seguidores. "Só pra vocês participarem e verem um pouco do meu primeiro vestido da cerimônia", escreveu.