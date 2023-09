Cleo celebra boa relação com família e nova fase artística: "Também é diversão"

Em entrevista à revista CARAS, Cleo abriu o coração e revelou detalhes de sua relação com Orlando Morais e os irmãos

Com pouco mais de quatro anos que decidiu investir em sua carreira de cantora, Cleo (40) lançou na última semana um projeto musical ao lado de seu padastro Orlando Morais (61) e suas irmãs, Anttónia (31) e Ana Morais (23). Em entrevista à revista CARAS, ela contou detalhes sobre o novo momento da carreira.

Filha de Gloria Pires (60) e Fábio Jr (69), ela confessa que por muito tempo se incomodou com a pressão de parecer com os pais, mas atualmente prefere não ligar para as comparações e construir sua própria história sem carregar olhar para os julgamentos alheios.

“Senti um peso pela expectativa das pessoas, por ser filha de famosos, senti que precisava seguir uma fórmula. Mas eu nunca superei as expectativas de ninguém, não estou nem aí para isso”, dispara ela.

Animada com o show Eu & Elas, a famosa não nega que tem se divertido bastante ao ver parte da família reunida no palco. “Sinto que as pessoas gostam de me ver com a família, uma família inteira do show business e que se dá bem. É trabalho, mas também é diversão”, disse.

Leia também: Orlando Morais confessa ser paizão protetor e diz: "Tentei resolver na terapia"

Acostumada com a presença de Orlando em sua casa desde pequena, a atriz conta que ele foi uma pessoa muito importante na formação de sua personalidade e afetividades: "Ele me deu a noção do que é ter um pai e isso te dá força, confiança”.

Primogênita da família, Cleo revela que tem uma relação muito maternal com os irmãos, os quais ela tem um muito carinho e respeito. “Para mim, eles serão sempre crianças, eu cuidei deles! Não quero decepcioná-los e tento não ficar no pé, são as pessoas que mais amo”, frisa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eu e Elas (@euelasoficial)

FEZ DESABAFO SINCERO

Em recente entrevista concedida ao programa Fofocalizando, do SBT, Cleo surpreendeu ao fazer um desabafo sincero após enfrentar um dia difícil. "Não tá sendo um dia fácil, sabe aqueles dias que você recebe umas notícias que te desconcertam um pouco? Eu tô um pouco desconcertada", declarou.

"São coisas pessoais e você fala: poxa vida, vou ficar gata pelo menos. Nada grave, são coisas naturais, normais, que acontecem. A vida não é perfeita, tem momentos em que você fica meio chateada… faz parte", disse.