Claudio Heinrich, galã de Malhação e Uga Uga, diz que não revê trabalhos: 'Não consigo'

Eterno galã dos anos 1990, o ator Claudio Heinrich (50) brilha novamente com a novela Uga Uga, mas agora nas telinhas dos streamings. O título foi disponibilizado no Globoplay e trouxe lembranças de quando ele interpretou Tatuapu, o indígena loiro da trama de Carlos Lombardi. Porém, deixando o saudosismo de lado, o artista revela que não gosta de rever seus trabalhos antigos.

Ele conta que apenas vê trabalhos mais recentes para procurar erros em sua performance. "Não consigo entrar na viagem da trama e curtir. O que faço é conferir se está no tom certo, mas nunca com a vontade de me entreter", acrescenta, em conversa exclusiva com a CARAS Brasil. "O único que eu consegui assistir como entretenimento foi o filme Didi Quer Ser Criança (2004), com o meu filho."

Heinrich diz que seu filho Karl, 7, não entende completamente seu trabalho nas novelas, mas que percebia quando fãs o paravam nas ruas para pedir fotos e autógrafos. "Aos pouquinhos expliquei para ele que, assim como os desenhos que ele gosta e os canais do YouTube, essa também era a minha profissão, mas, ele não dá muita atenção para os trabalhos."

Ele está afastado das novelas desde 2014, já que não conseguiu aceitar mais papéis devido ao nascimento de seu filho, em 2015, e também por uma notícia falsa que abalou sua carreira, mas não deixou de trabalhar com atuação. O artista prepara o filme Guerra e Paz ao lado de Alexandre Avancini (57), diretor de Uga Uga, em que pôde viver seu primeiro vilão, um soldado russo violento e "malvado". No entanto, ele ainda torce pelo retorno à TV.

"Tem uma adrenalina diferente dos filmes e peças de teatro. A novela não é uma obra fechada. Você tem a oportunidade de crescer, colocar um pouco do seu molho no personagem", explica. Heinrich diz que, além do trabalho como ator, também continua se dedicando ao esporte e atua como professor de jiu-jitsu. E justamente da paixão pelos esportes, surgiu um novo trabalho, seu canal no YouTube.

Ele decidiu se dedicar ao formato após pedidos dos fãs para que ele fizesse um novo projeto. Hoje, ele estuda como atingir o formato ideal para a plataforma, unindo com sua experiência como apresentador na TV. "Pensei que conseguiria deixar meus fãs felizes com o canal no YouTube e também incentivar, de alguma maneira, a praticar esportes. Esse é o grande objetivo. E a longo prazo é mais uma fonte de renda."

CLAUDIO HEINRICH FALA SOBRE RELAÇÃO COM ESPORTES E BOA FORMA AOS 50

O galã ainda é bastante reconhecido nas ruas, apesar de, com o tempo, os fãs estarem menos alvoroçados. O artista conta que quando vivia protagonistas na TV precisava usar truques para esconder o cabelo e visitava locais públicos em horários específicos para fugir do tumulto, e também não incomodar as pessoas que estavam aproveitando os shoppings, parques e até mesmo restaurantes.

"Sempre sou reconhecido e eu adoro", explica ele, que conta ainda receber diversos elogios por sua boa forma física. "Mais novo, elogiavam meu corpo, mas eu não percebia isso tanto. Agora, mais velho, as pessoas se assustam quando eu falo que tenho 50. E isso me assusta ao contrário, com pessoas mais novas que estão acabadas."

Ele diz que a paixão pelos esportes surgiu pelos seus pais, que sempre o incentivaram a praticar. Ele aprendeu a velejar aos 10 anos, ao lado de seu pai e até hoje nutre o amor pelo mar. Porém, o ator ressalta que o ideal é fazer atividades físicas sem pensar apenas no resultado estético, mas sim como algo terapêutico. "É bom ter uma vida saudável, é aquela velha história: Tudo em exagero faz mal."