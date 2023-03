Galã de Uga Uga teve carreira abalada após sofrer com fake news; entenda a polêmica

Fake news envolvendo Claudio Heinrich teve sérias consequências na carreira profissional do ator

O ator Claudio Heinrich (50), astro da novela Uga Uga, que acaba de chegar no Globoplay, por pouco não teve a carreira finalizada no ano de 2014. O artista foi alvo de uma fake news que abalou sua vida profissional e teve sérias consequências.

Pouco depois de finalizar as gravações da novela Pecado Mortal, exibida pela Record TV, o artista decidiu desacelerar e investir em aulas de jiu-jítsu. No entanto, seu projeto pessoal acabou provocando um certo mal entendido na mídia brasileira.

"Saiu uma notícia muito infeliz de que eu havia abandonado a carreira de ator para dar aulas de jiu-jítsu. Eu realmente dava aulas, mas era duas vezes por semana e nunca pensei em deixar de ser ator. Até mesmo porque nada que você faça apenas duas vezes por semana vai pagar as suas contas. Isso acabou me prejudicando", disse ele ao jornal O Globo.

Na época, Claudio havia acabado de se tornar pai e decidiu que não iria ficar longe de seu filho, Karl, que atualmente está com sete anos. "O meu filho nasceu, e eu não queria ficar longe dele. Apareceram propostas para trabalhos em que eu teria de ir para São Paulo e até fazer uma longa viagem. Não aceitei", declarou.

"Uma coisa é fazer um trabalho no Rio, em que vez ou outra aparece uma noturna. Isso não teria problema. Mas não queria ficar muito tempo longe. Com isso, acabei me dedicando mais à família e o tempo passou. Quero voltar e estou reativando alguns contatos", contou ele.

Ator Claudio Heinrich em Uga Uga (Reprodução / TV Globo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por claudioheinrich (@claudioheinrich)

Mesmo longe da televisão aberta, Heinrich tem voltado aos poucos para a mídia com o reexibirão das novelas Coração de Estudante e Malhação, que no último ano passou a ser destaque da programação do canal Viva.

Segundo o ator, ele recebeu muitas mensagens de pessoas que admiram seu trabalho. "As pessoas vêm falar comigo com um carinho enorme. Alguns são mais velhos e, ao assistirem às novelas, se lembram daquela época da vida. Tem também gente mais nova que está vendo pela primeira vez", contou.

Além de continuar com as aulas de jiu-jítsu, atualmente Claudio também tem investido na carreira de influenciador digital. Ele tem um canal no Youtube, no qual costuma compartilhar vídeos sobre esportes e lifestyle.