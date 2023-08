Claudia Raia surge sorridente com Enzo Celulari e se declara: "Amor de outros vidas"

A atriz Claudia Raia se declarou ao postar uma foto ao lado do filho mais velho, Enzo Celulari

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma nova foto com o filho mais velho, Enzo Celulari, que está com 26 ano. O rapaz é fruto de seu relacionamento com o ator Edson Celulari, de quem se separou em 2010.

No clique postado no feed do Instagram nesta quarta-feira, 2, a artista e o primogênito aparecem dando um belo sorriso, e ela aproveitou o registro feito por Pedro Borelli para se declarar para o filho. "Amor de outros vidas", disse Raia, acrescentando um emoji de coração.

Os fãs da atriz ficaram encantados com o clique e encheram a postagem de amor. "Lindos", disse uma seguidora. "Maravilhosos", escreveu outra. "O sorriso dela é encantador", observou uma fã. "Que delicia de foto", falou mais uma admiradora.

Além de Enzo, Claudia e Edson também são pais de Sophia, que tem 20 anos. A atriz ainda é mãe de Luca, que está com cinco meses, fruto do seu casamento com Jarbas Homem de Mello. Recentemente, ela mostrou o caçula tirando o seu primeiro RG. "Hoje é o dia de tirar o meu RG com a mamãe. Agora eu tenho CPF e RG. A minha foto foi de primeira! E agora vão sujar meu dedo, vou aproveitar e vou morder a mão da mamãe", diz o áudio do vídeo.

Confira a publicação:

