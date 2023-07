Cissa Guimarães relembra data da morte do filho caçula: 'Infinitamente dolorosa'

Cissa Guimarães fala sobre os 13 anos da morte do filho caçula, Rafael Mascarenhas

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães comoveu seus seguidores nesta quinta-feira, 20, ao relembrar os 13 anos da morte do seu filho caçula, Rafael Mascarenhas. O rapaz faleceu aos 18 anos após ser atropelado em um túnel no Rio de Janeiro enquanto andava de skate com os amigos. Agora, a mãe dele relembrou a data da despedida do filho e falou sobre o que sente ao pensar nele.

"20 de Julho. Data inesquecível. Infinitamente dolorosa, mas ao mesmo tempo uma data de Luz! Hoje nosso Anjo Rafael faz 13 anos! Entrando na adolescência virando Anjo cada vez maior,parrudo,grande, tomando conta de todos nós cada vez mais. Sinto IMENSA, INFINITA falta física tua filho, mas tb sinto tua IMENSA E INFINITA presença e PROTEÇÃO ESPIRITUAL. Quando me sinto sozinha me lembro q nunca estarei sozinha! Que ideia maluca! Eu tenho você, meu Anjo, que está comigo eternamente! Sinto teus sinais e meu coração quase explode de Amor e gratidão! Obrigada por me manda-los, sei q não deve ser fácil manter contato, mas você sempre dá um jeito e eu digo: Oi Rafa, que saudades tuas, obrigada por me fazer te sentir tão perto!!!", disse ela.

E completou: "Parabéns meu Anjo de Amor, quanta honra e privilégio eu tenho em ser tua mãe, em ter sido teu ventre, tua primeira morada. Obrigada meu Amor e feliz aniversário de Anjo, com muita PAZ e muita Luzzzzz para você! Salve nosso Anjo Rafael, imenso demais para ser só meu".

Rafael foi atropelado no dia 20 de junho de 2010, dentro do Túnel Acústico, no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, que agora leva o nome Túnel Acústico Rafael Mascarenhas. O local estava fechado para manutenção, na ocasião. Dois carros entraram no local e um deles atingiu o jovem, que estava andando de skate na companhia de amigos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cissa Guimarães (@cissaguimaraes)

Cissa Guimarães fala sobre a demissão da Globo

Cissa Guimarães foi demitida da Globo há pouco tempo. Recentemente, em entrevista ao site F5, da Folha de S. Paulo, ela contou o que ouviu da emissora ao ter o seu contrato encerrado quando estava no ar no programa É De Casa. “Alegaram questões financeiras, mas não poderia ser porque a Patricia Poeta ganhava três vezes mais do que eu e ficou. Continua lá. O André Marques também ganhava mais, continuou, mas depois saiu. Enfim. Fiquei triste, mas acredito muito que temos ciclos que são fechados para outros se abrirem”, afirmou ela.

Porém, ela afirma que não guarda mágoas por ter sido demitida. “Foi uma surpresa. O meu contrato estava acabando e jurava que ia ser renovado. Quando fui chamada para conversar... Na hora, eu senti. É horrível, mas pelo andar da conversa, a gente saca. Tomei um susto. Não entendi nada porque me sentia à vontade no programa e acreditava que o público gostava de mim”, contou.

Vale lembrar que Cissa Guimarães está de volta à atuação. Ela está no elenco da série A Divisão, do Globoplay, que foi gravada em 2022. Ela estava longe da teledramaturgia desde 2012, quando atuou na novela Salve Jorge, da Globo.