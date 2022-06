Cissa Guimarães celebra sua volta à carreira de atriz

Cissa Guimarães comemora novo projeto como atriz em série após 10 anos trabalhando como apresentadora: 'Senti um frio na barriga'

CARAS Digital Publicado em 25/06/2022, às 16h16

A apresentadora e atriz Cissa Guimarães está radiante com a chance de voltar a atuar. Depois de 10 anos trabalhando como apresentadora, ela foi escalada para o elenco da série A Divisão, do Globoplay, e contou sobre como se sentiu com o novo desafio na carreira.

“Estou feito criança, um pinto no lixo. Fiquei nervosa quando fui convidada, senti um frio na barriga. E isso foi ótimo, me fez me sentir humana. Como atriz, fiquei nos últimos dez anos fazendo teatro e com muita saudade do audiovisual, que é algo completamente diferente. Mas a vida foi me levando por outros caminhos. É muito bom estar de volta agora. Além disso, estou muito orgulhosa de poder trabalhar com o José Junior (criador da série), que é alguém de quem acompanho o trabalho há anos”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Então, Cissa Guimarães relembrou o fim do seu contrato fixo com a Globo em 2021. “As coisas aconteceram no momento certo. Ano passado, eu deixei o É De Casa em comum acordo com a Globo, de portas abertas. Foi uma oportunidade para cuidar mais de mim e para ficar mais próxima das minhas netas, algo que eu não estava tendo muito tempo. Agora veio a Filipa [neta] e está uma festa só. Eu sou uma avó que não pareço muito avó, sou muito moleca. Eu deito no chão, rolo, brinco... A Aurora [neta] e agora a Filipa também estão me colocando nesse universo das meninas, já que eu fui mãe de meninos”, disse ela, que também é avó de José.