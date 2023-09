Cintia Abravanel relembra chegada da irmã na infância e declara: 'Sou a mais sortuda'

Durante o Podcast da CARAS ao vivo, Cintia Abravanel refletiu sobre relação com as irmãs

Cintia Abravanel, primogênita de Silvio Santos e mãe de Tiago Abravanel, conta com cinco irmãs na família. Durante o Podcast da CARAS ao vivo, a filha do apresentador relembrou a chegada de Silvia Abravanel na sua infância, refletiu sobre a relação com as outras irmãs e ainda declarou: "Sou a mais sortuda".

"Minhas irmãs que me perdoem, mas eu sou a mais sortuda", afirmou Cintia Abravanel durante o Podcast da CARAS ao vivo. Entre risadas, a artista plástica explicou o motivo da declaração: "Sou filha do meu pai e mãe do Tiago [Abravanel], o que mais vocês querem? E filha há mais tempo ainda, a número um".

Durante nove anos, Cintia Abravanel foi filha única de Silvio Santos, até a chegada de Silvia Abravanel na família. Com vários momentos marcantes na infância, ela fez questão de relembrar a chegada da primeira irmã , ocasião que gerou apelido carinhoso utilizado pela artista plástica até hoje. "Falo carinhosamente que ela é a irmã de trás da porta, porque eu cheguei direto da escola, fui no berço e ela não estava. Aí meu pai saiu de trás da porta com ela no colo. Então, é a minha irmã de trás da porta, tadinha [risos]", contou Cintia Abravanel, que ainda garantiu ter uma memória terrível.

