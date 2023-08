Channing Tatum vai ao show de Taylor Swift com filha e capricha no visual

Ator Channing Tatum é flagrado se divertindo ao lado da filha em show de Taylor Swift e produção chama atenção

Pai do ano? O ator Channing Tatum mostrou nestes últimos dias que faz de tudo para ver sua filha feliz! O artista levou Everly Elizabeth Maiselle Tatum, de 10 anos de idade, em um show da cantora Taylor Swift, no SoFi Stadium em Inglewood, na Califórnia, Estados Unidos. Mas o que chamou atenção das redes sociais foi a mega produção feita pelo famoso.

Ator de Magic Mike e Anjos da Lei foi flagrado pela estrela de TV Gayle King enquanto dançava no show, além de aparecer em outras fotos e filmagens em seu perfil oficial no Instagram. Nas imagens, Channing aparece com um coração de brilhos ao redor de seu olho e uma camiseta com a frase: ‘It’s me, hi, I’m the daddy, it’s me’, fazendo referência à música Anti-Hero, de Taylor Swift, que ela canta: ‘It’s me, hi, I’m the problem, it’s me’.

Everly é a única filha do artista, fruto de seu relacionamento com sua ex-mulher, Jenna Dewan. Channing Tatum e Jenna se casaram em meados de 2009 e se divorciaram 10 anos depois. O ator costuma compartilhar os momentos felizes que vive com sua filha, mas sem mostrar o rosto dela. Recentemente, o famoso foi flagrado ao lado de Zoe Kravitz, levantando rumores de um possível affair.

Channing Tatum é um ator norte-americano de 43 anos de idade, nascido no dia 26 de abril de 1980, na cidade de Cullman, no Alabama. Ficou muito conhecido após estrelar filmes como Anjos da Lei 1 e 2, ao lado do ator Jonah Hill, Magic Mike e Ela Dança, Eu Danço, com sua ex-mulher.

Jenna Dewan é uma atriz norte-americana de 42 anos de idade, nascida no dia 3 de dezembro de 1980, na cidade de Hartford, em Connecticut. A artista ficou famosa por suas atuações em séries e filmes como Tamara, Supergirl, The Rookie, Witches of East End, The Resident, entre muitos outros.