Cezar Black surge em momento descontraído com ex-BBB e se declara: "Sempre contigo"

O enfermeiro Cezar Black, do BBB 23, postou alguns cliques descontraído nas redes sociais e prestou uma linda declaração

O enfermeiro Cezar Black, que participou do BBB 23, usou as redes sociais para se declarar para Key Alves. Os dois ficaram muito amigos durante o confinamento, e a amizade continuou após o fim do reality.

Em seu perfil oficial no Instagram, o baiano compartilhou alguns cliques ao lado da jogadora de vôlei, entre eles, uma em que ele está carregando ela no colo e outra em que a atleta está em seus ombros enquanto eles se divertem em uma festa. Além disso, ele recordou alguns momentos no BBB.

"O que é AMOR? Um sentimento que é difícil de ser explicado. Uma mistura de sensações que te leva a sentir a mesma dor ou alegria da pessoa que se ama. É você mantê-la em seu coração, independente da proximidade. É o sentimento mais nobre e sem explicação. Sou muito feliz em te ter em minha vida. É muito grato por poder ser seu amigo. Em momentos bons ou ruins, estarei sempre contigo. Te amo, Key Alves", declarou Black.

Nos comentários, Key também fez questão de demonstrar todo o amor que sente pelo amigo. "Quando dizia que encontrei o amor da minha vida aí dentro não imaginava que seria um amigo. Você me ganhou pra sempre! Te amo tanto que até dói a barriga, sabe aquele friozinho? Tanto amor. Obrigada por sempre estar comigo e muito obrigada por cumprir sua promessa que era cuidar de mim até depois do fim!! Te amo Pra sempre", disse ela.

Vale dizer que na noite desta última quarta-feira, 14, a atleta surgiu chorando nas redes sociais e desabafou sobre o seu momento de tristeza. "Amanhã é um novo dia. Tem dias que não dá pra ser forte o tempo inteiro e eu nunca vou esconder pra vocês! Me viram chorar várias vezes no BBB, aqui vai ser igual. Hoje está sendo muito difícil, boa noite", disse ela em um trecho do desabafo.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cezar Black (@cezar.black)

Black recebe carro que ganhou no reality

No começo do mês, o enfermeiro Cezar Black usou suas redes sociais para mostrar que está de carro novo! O ex-participante do Big Brother Brasil 23 revelou que recebeu o carro que ganhou após vencer uma prova do anjo do reality show de confinamento da TV Globo.

"Presente do anjo. Ah, gente! Como não ficar feliz com um momento desses? Valeu a pena cada esforço, cada segundo. Obrigado por cada energia positiva durante a enviada por vocês durante a prova. Carro novo!", escreveu o enfermeiro, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. O carro, da cor vermelha, é um Chevrolet Tracker RS, que está avaliado em mais ou menos R$ 159 mil.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!