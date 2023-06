BBB23: Cezar Black recebe carro que ganhou após prova do anjo

Enfermeiro Cezar Black celebra conquista ao receber carro de luxo que ganhou após vencer prova do anjo do BBB 23

Nesta quinta-feira, 1, o enfermeiro Cezar Black usou suas redes sociais para mostrar que está de carro novo! O ex-participante do Big Brother Brasil 23 revelou que recebeu o carro que ganhou após vencer uma prova do anjo do reality show de confinamento da TV Globo. O carro, da cor vermelha, é um Chevrolet Tracker RS, que está avaliado em mais ou menos R$ 159 mil.

“Presente do anjo. Ah, gente! Como não ficar feliz com um momento desses? Valeu a pena cada esforço, cada segundo. Obrigado por cada energia positiva durante a enviada por vocês durante a prova. Carro novo!”, escreveu o enfermeiro, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Na foto, Cezar Black posa na frente do carro tão esperado, e recebe uma enxurrada de elogios dos internautas. “Aí sim”, celebrou a jogadora de vôlei e ex-aliada no confinamento, Key Alves. “Arrasou, bebê! Nos vemos em São Luís esse final de semana”, comentou o desistente do BBB 23, Bruno Gaga. “Aêeeeee”, comemorou a cantora de pagode Marvvila. “Mais do que merecido”, exaltou a ex-vidraceira Giovanna Leão.

Cezar Black é um enfermeiro de 35 anos de idade, nascido dia 24 de fevereiro de 1988, na cidade de Salvador, na Bahia. Ficou bastante conhecido por sua participação no Big Brtoher Brasil 23, famoso por se descrever na chamada do programa de confinamento como romântico, sonhador, apaixonado e "o cara das baladas". Durante o reality show da TV Globo, ficou conhecido por se aliar com Key Alves, Gustavo 'Cowboy' Benedeti, Christian Vanelli, entre outros do grupo Fundo do Mar.

Veja a publicação do enfermeiro e ex-participante do Big Brother Brasil 23 Cezar Black celebrando a chegada de seu mais novo carro, conquistado após sua vitória na Prova do Anjo: