Certidão de óbito revela a verdadeira causa da morte de Gal Costa; documento foi revelado por programa de TV

O Domingo Espetacular, exibido pela Record TV neste domingo, 16, exibiu detalhes da certidão de óbito da cantora Gal Costa, que morreu em novembro de 2022. O documento foi mostrado na íntegra pelo programa.

O documento atesta que a cantora morreu em casa e teve um infarto agudo do miocárdio. De acordo com o médico que examinou a cantora, ela teve um ataque cardíaco que foi causado por uma neoplasia maligna de cabeça e pescoço.

Gal Costa foi operada na semana em que morreu para a retirada justamente de um nódulo na região do nariz. A revelação do documento acontece após amigos próximos pedirem uma investigação sobre a real causa da morte da cantora, já que uma reportagem da revista Piauí expôs detalhes da relação da estrela com Wilma Petrillo, sua viúva.

Na reportagem, ela é acusada de assédio moral, ameças e golpes financeiros. Amigos ouvidos pela revista acusam a empresária de causar a falência da artista, uma das vozes mais marcantes da história da MPB.

O que aconteceu com a fortuna de Gal?

A reportagem também mostra que o único bem de valor deixado por Gal Costa é um imóvel, que será herdado pelo único filho da cantora, Gabriel Costa. Amigos disseram que as finanças da estrela eram um "buraco negro" e que não se sabia para onde ia o dinheiro que ela ganhava.

Em 2015, um amigo disse que presenciou uma discussão entre as duas. "O dinheiro entra e some, as dívidas não param de chegar. Que tipo de empresária é você?", teria questionado Gal na época. "Você é uma velha, as pessoas não querem mais te contratar", teria dito a companheira. Wilma Petrillo não se pronunciou contra as denúncias publicadas pela revista.

Veja:

Tem a guarda do filho

Vale lembrar que Wilma Teodoro Petrillo também é detentora da guarda de Gabriel Penna Costa, de 17 anos, único filho e herdeiro do ícone da MPB que faleceu em 9 de novembro de 2022. A causa da morte não foi revelada pela família. O velório aconteceu na Assembleia Legislativa e o enterro foi reservado apenas para os mais próximos.

No ano passado, a postura da empresária irritou alguns fãs que deixaram mensagens criticando seu comportamento. É que eles alegaram que Gal Costa gostaria de ser enterrada no Rio de Janeiro, mas acabou sepultada em São Paulo.