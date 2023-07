Abusos, golpes e mentiras: amigos fazem graves denúncias contra viúva de Gal Costa

Denúncias contra viúva de Gal Costa assustam fãs; reportagem da revista 'Piauí' traz detalhes sobre o caso

Viúva da cantora Gal Costa, a empresária Wilma Petrillo foi exposta em uma longa reportagem publicada pela revista Piauí na edição de julho. Na longa reportagem assinada pela jornalista Thallys Braga, há denúncias gravíssimas contra a profissional que também cuidada da carreira da artista.

Ele é acusada de assédio moral, ameças e golpes financeiros. Amigos próximos ouvidos pela revista acusam a empresária de causar a falência da artista, uma das vozes mais marcantes da história da MPB.

Ao menos dois nomes citados pela matéria fazem acusações graves. Bruno Prado, médico próximo à Gal Costa, teria emprestado dinheiro para uma cirurgia nos olhos que nunca foi pago. Como retaliação, ele diz que parou de ser convidado para eventos sociais na casa da amiga. E mais: ela teria ameaçado contar para os pais do médico que ele é gay. "Se você continuar me cobrando, eu vou fazer uma coisa muito bonitinha: conto pro teu pai que você é viado", teria declarado a empresária. Ele teria inclusive registrado um boletim de ocorrência contra a companheira de Gal Costa.

Outra acusação é realizada pelo produtor Ricardo Frugoli. Ele acusa Wilma Petrillo de atrapalhar a carreira da artista, a fazendo perder shows no Brasil e na Europa por causa de seu comportamento abusivo. Ele relatou episódios de humilhação nos bastidores, acusações de furto e muitas intrigas.

"Durante muito tempo, fui o cara que não deixou a bomba explodir. Continuar ali era importante para protegê-la do que vinha acontecendo na carreira e dentro de casa", contou ele em uma entrevista muito sincera.

O que aconteceu com a fortuna de Gal?

A reportagem também mostra que o único bem de valor deixado por Gal Costa é um imóvel, que será herdado pelo único filho da cantora, Gabriel Costa. Amigos disseram que as finanças da estrela eram um "buraco negro" e que não se sabia para onde ia o dinheiro que ela ganhava.

Em 2015, um amigo disse que presenciou uma discussão entre as duas. "O dinheiro entra e some, as dívidas não param de chegar. Que tipo de empresária é você?", teria questionado Gal na época. "Você é uma velha, as pessoas não querem mais te contratar", teria dito a companheira. Wilma Petrillo não se pronunciou contra as denúncias publicadas pela revista.

TEM A GUARDA

Vale lembrar que Wilma Teodoro Petrillo também é detentora da guarda de Gabriel Penna Costa, de 17 anos, único filho e herdeiro do ícone da MPB que faleceu em 9 de novembro de 2022. A causa da morte não foi revelada pela família. O velório aconteceu na Assembleia Legislativa e o enterro foi reservado apenas para os mais próximos.

No ano passado, a postura da empresária irritou alguns fãs que deixaram mensagens criticando seu comportamento. É que eles alegaram que Gal Costa gostaria de ser enterrada no Rio de Janeiro, mas acabou sepultada em São Paulo.