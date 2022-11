Companheira e filho de Gal Costa dão o último adeus para a cantora durante o velório

Família, amigos e fãs marcam presença no velório do corpo da cantora Gal Costa, que faleceu aos 77 anos

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 10h29

O velório do corpo da cantora Gal Costa acontece nesta sexta-feira, 11, na Assembleia Legislativa de São Paulo com a presença de familiares, amigos e fãs. A despedida é aberta ao público, que pode ir ao local para prestar as últimas homenagens.

A viúva de Gal Costa, Wilma Petrillo, e o filho, Gabriel, de 17 anos, chegaram pela manhã ao local do velório para se despedirem. Wilma e Gal estavam juntas desde 1998 e tinham uma longa parceria na vida pessoal e profissional. Wilma era a empresária da cantora e também sócia nas empresas da artista.

Gal Costa faleceu na última quarta-feira, 9, aos 77 anos, em sua casa em São Paulo. A causa da morte não será divulgada pela família. A artista estava em uma pausa dos shows para o tratamento de um nódulo na fossa nasal direita. O procedimento foi feito em setembro e ela estava em período de recuperação.

Recentemente, ela estava em turnê com o show 'As Várias Pontas de uma Estrela'.