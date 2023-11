Celso Portiolli surge abatido no velório de Luana Andrade, sua assistente no SBT

Celso Portiolli surge abatido no velório de Luana Andrade; ele conversou com a imprensa assim que chegou

O apresentador Celso Portiolli surgiu visivelmente abatido no velório de Luana Andrade, então sua assistente de palco. Os dois dividiam o Domingo Legal, um dos maiores sucessos do SBT.

Com o semblante sério, ele chegou ao velório na manhã desta quarta-feira, 8, e conversou brevemente com a imprensa. Portiolli estava acompanhado do diretor Rubens Gargalaca Junior, que comanda o programa exibido aos domingos.

Ontem, o apresentador já havia publicado uma mensagem nas redes sociais se despedindo da amiga. "Não dá pra acreditar. Estou arrasado com a partida precoce de Luana, nossa querida assistente de palco. Luana nos deixou aos 29 anos e sua falta será profundamente sentida. Enviamos nosso amor e força a todos os seus entes queridos neste momento difícil. Descanse em paz, Luana. Sua memória será eternamente preservada em nossos corações. Triste demais", disse ele.

Luana Andrade tinha 29 anos. Ela morreu após complicações decorrentes de uma lipoaspiração. Segundo amigos próximos, a influenciadora chegou a sofrer quatro paradas cardiorrespiratórias.

Hospital revela detalhes sobre a morte de Luana Andrade

O Hospital São Luiz divulgou uma nota oficial com informações sobre como foi a internação da jovem para realizar uma lipoaspiração e a complicação que levou a sua morte durante a madrugada.

De acordo com o hospital, ela foi internada na tarde de segunda-feira, 6, para passar pela lipoaspiração com médicos particulares. Durante a cirurgia, ela teve uma intercorrência respiratória e o procedimento foi interrompido. Ela foi reanimada e levada para UTI. Lá, ela teve uma evolução negativa e veio à óbito às 5h30. A causa da morte foi definida como embolia pulmonar maciça.

"O Hospital São Luiz do Itaim informa que a paciente Luana Andrade foi internada, acompanhada por seus familiares, na tarde desta segunda-feira (6/11) na unidade para procedimento de lipoaspiração, realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família.Transcorridas aproximadamente duas horas e meia de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe", informaram.