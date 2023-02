Cassia Kis já revelou diagnóstico chocante após crise na TV Globo: 'Enlouquecida'

Cassia Kis confessou já ter vivido momentos de desequilíbrio na TV Globo antes de receber diagnóstico chocante

Nos últimos meses, a atriz Cassia Kis tem chamado atenção após protagonizar intrigas com colegas de trabalho na TV Globo. No entanto, essa não é a primeira vez que algo do tipo acontece com ela na emissora. Nos anos 2000, por exemplo, ela viveu momentos de desequilíbrio durante o trabalho antes de receber o diagnóstico de bipolar .

O relato foi dado pela própria Cassia , em uma entrevista concedida para a revista Quem no ano de 2007. Na época, a artista, que está no ar com a novela Travessia, disse que sofreu com duras crises e isso acabou prejudicando não somente sua vida pessoal, como o seu desempenho profissional na TV Globo.

"Sou a chamada bipolar. Até então, um dia eu estava péssima, chutava o pau da barraca, maltratava as pessoas, e, no seguinte, quando reconhecia o erro, estava superbem e queria consertar tudo", disse ela.

A artista ainda confessou que decidiu procurar ajuda após receber alertas do seu marido, o jornalista Sérgio Brandão. Com o casamento em ruína, ele impôs que Cassia fosse em busca de um psiquiatra.

Ao ser questionada sobre as crises, a famosa afirmou que sofreu com momentos de insegurança e isso proporcionou episódios de descontrole emocional dentro da emissora. Segundo a própria Cassia, ela ficava "enlouquecida" e não era bem vista por colegas de trabalho .

"Em Porto dos Milagres gravava muito, ainda fazia uma peça de teatro e tinha as crianças. Estava grávida do meu terceiro filho e passava a noite estudando. Às vezes não dava tempo de passar todas as cenas. Em vez de procurar o produtor da novela e dizer: 'Desculpa, tem três ou quatro cenas que não tenho condição de fazer', eu me desdobrava para gravar. Mas não conseguia e explodia. Saía do estúdio gritando, chorando, totalmente enlouquecida. Para a equipe, eu era a doida da Cassia, a pessoa difícil", revelou.

Em outro momento da entrevista, Cassia disse que o problema de saúde mental é algo que atravessa gerações em sua família. Além de sua mãe, sua avó também sofreu com o mesmo problema e chegou a ser internada como indigente.

"A bipolaridade vem da minha história de família. Tive uma mãe que sumia de casa durante dez dias e reaparecia como mendiga. Minha avó vivia em manicômio, sumiu, morreu e foi enterrada como indigente", contou.