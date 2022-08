Gloria Perez revela caracterização de Cássia Kis para a novela Travessia

A autora Gloria Perez compartilhou fotos da caracterização da atriz Cássia Kis para a nova novela das nove, Travessia

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 16h23

Nesta quarta-feira, 17, Gloria Perez (73) revelou o estilo de Cássia Kis (64) como Sidália, a grande vilã da nova novela das nove, Travessia, que irá substituir Pantanal.

No perfil do Instagram, a autora da trama compartilhou fotos da atriz caracterizada. "Vem, Cássia Kis", escreveu ela na legenda.

Os fãs lotaram os comentários animados com os spoilers que veem recebendo. "Ansiosa por #Travessia", "Que novelão hein", "Lindaaaaaa demais essa mulher", "Melhor atriz! Amo", dispararam eles.

De acordo com o TV História, Sidália é uma executiva ardilosa que trabalha há anos na empresa de Guerra (Humberto Martins). Por meio de intrigas, ela tenta chegar à presidência da instituição. Para isso, contudo, ela é capaz de tudo, inclusive acabar com a sociedade do empresário com Moretti (Rodrigo Lombardi).

De acordo com a publicação, Sidália será manipuladora. Ela tentará usar Ari (Chay Suede) para dar um golpe na empresa. Para isso, exigirá que ele seduza Chiara (Jade Picon), filha de Guerra. Mas o rapaz também não é flor que se cheire e viverá um embate com a vilã. Em paralelo a isso, Ari será perseguido por Brisa (Lucy Alves). A protagonista de Travessia vai atrás do ex no Rio de Janeiro após ser vítima de um crime virtual.

