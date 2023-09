Carolina Dieckmann quebra o silêncio e rebate acusações sobre plásticas; confira

Carolina Dieckmann reclamou das especulações e fez desabafo na rede social

Carolina Dieckmann usou as redes sociais para fazer um apelo aos internautas. Segundo a atriz, ela tem visto publicações no Instagram associando ela a uma série de procedimentos estéticos, o que a loira já negou.

"Oi, gente! Vim falar uma coisa com vocês rapidinho, porque eu estou lendo, sendo marcada por muitas pessoas no Instagram que estão falando que eu fiz 45 anos, fiz isso, fiz aquilo, um monte de mentira. Dizendo que se a pessoa quiser ficar com 45 anos assim faz 'isso'. Eu acho isso muito perigoso", afirmou.

Dona de uma beleza que hipnotiza, Carolina está sempre roubando a cena com as suas publicações na web. A atriz, no entanto, ressaltou: "Eu acho que todo mundo tem que se cuidar. Eu me cuido, vou ao dermatologista, faço meus lasers, faço minhas coisas, mas tem muitas mentiras e eu acho isso muito perigoso, porque acho que mexe com a expectativa das pessoas, mexe com o desejo das pessoas. É muito sério isso, gente".

Na sequência, Carolina deu um exemplo do que é considerado por ela bonito, mas que pode não ser para as outras pessoas. "Tem gente que não gosta de ter essa ruga", revelou a artista, apontando para uma área próxima da testa. "Eu gosto", declarou.

"E aí, ela [a pessoa] não vai ser bonita porque ela está sem a ruga? Cada um faz o que quer e não se promete ficar assim ou ficar assado, ficar igual a uma pessoa... não entrem nessa de comparação. Gente, muita mentira por aí, cuidado", alertou.

Carolina Dieckmann manda recado sincerão

Carolina Dieckmann mandou também um recado sobre aceitação. "Então, faz o que você quiser, fica com ruga, o povo fala que eu ponho botox e eu to aqui com as minhas rugas e está tudo certo. Faça o que você quiser, deixa os outros falarem, porque prometer, brincar com a expectativa e com o desejo das pessoas é muito sério e tem consequências muito tristes", desabafou.

Carolina disse ainda como as pessoas podem fazer mudanças em seu corpo, desde escolham um profissional de confiança e com referências na hora de realizar procedimentos estéticos:

"Não se faz isso, não entre nessa de comparação, não entre nessa de acreditar em qualquer coisa que vocês veem, procurem especialistas, médicos e, principalmente, pessoas que não te comparem, nem que digam que você vai ficar 'isso' ou 'aquilo'. Faça você o seu caminho, a sua busca, com pessoas responsáveis, por favor, gente."