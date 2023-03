Carmo Dalla Vecchia mostra todo o gingado ao dançar no intervalo das cena

Com Beto Militani e Bruno Quixotte, Carmo Dalla Vecchia entrou em trend e dançou muito

O ator Carmo Dalla Vecchia mostrou que o trabalho de ator não tem só seriedade, não. Entre as cenas, ele aprontou com os colegas e mostrou no Instagram.

Rebolando muito com Beto Militani e Bruno Quixotte, o trio gravou um vídeo e publicou nas redes sociais. Eles afirmaram que se renderam a trend. "No camarim, entre uma cena e outra, nossas cabeças:", dizia o vídeo.

Na legenda, ele questionou os seguidores:"Entrei na trend! Vocês também estão assim?". Os seguidores se divertiram e teve quem percebeu uma falta de coordenação na coreografia. "Tá errado! Vocês girando ao contrário. Hahaha", escreveu uma. "Essa trand não sai da minha cabeça", concordou outra. "Os anos de prática com o bambolê valeram a pena", disse uma terceira.

O galã, que é homossexual na vida real, viverá um homem que não assumiu a sexualidade na novela das seis 'Amor Perfeito', que estreia dia 20 de março. Militani e Quixotte também estão no elenco.

Veja vídeo: