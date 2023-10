Carmo Dalla Vecchia curte passeio com seu marido em shopping no RJ

Longe da TV desde o fim de Amor Perfeito, Carmo Dalla Vecchia é flagrado em passeio com o marido no Rio de Janeiro

O ator Carmo Dalla Vecchia aproveitou a noite desta terça-feira, 3, para curtir um passeio na companhia do seu marido, o autor de novelas João Emanuel Carneiro, e também de amigos em um shopping no Rio de Janeiro. Com look descontraído, ele foi flagrado enquanto circulava pelos corredores do local.

Vale lembrar que ele está de férias da TV desde o fim da novela Amor Perfeito, da Globo, na qual interpretou o personagem Érico.

Recentemente, o ator Carmo Dalla Vecchia esteve no PodCARAS e falou sobre o seu casamento com João Emanuel Carneiro, com quem está junto há 18 anos. Para começar, ele contou sobre a chegada do filho, Pedro, que foi gerado por meio da barriga de aluguel. “A gente colocou dois embriões e um pegou. A gente fez isso em Los Angeles e deu super certo. Foi uma experiência maravilhosa. Não tem nada para falar de ruim desta história, até hoje a gente se fala”, disse ele sobre a mulher que gerou o seu filho.

Logo depois, ele comentou sobre os fãs terem demorado para descobrir que ele é casado. “A gente não simulava isso para ninguém. Não era um esforço não falar sobre, porque eu não dava entrevistas”, contou ele.

Fotos: Adão / AgNews

Carmo Dalla Vecchia fala da reação do marido após declaração ao vivo

Recentemente, o ator Carmo Dalla Vecchia participou do programa da Globo, Conversa com Bial, apresentado pelo jornalista Pedro Bial (64). Durante sua participação, Carmo relembra a declaração que fez ao vivo durante uma das suas participações no Super Dança dos Famosos.

Durante o programa, o ator afirmou seu amor ao filho, Pedro, e pelo marido, o autor e roteirista João Emanuel Carneiro. A ocasião em questão, foi a primeira vez em que Carmo Dalla Vecchia falou publicamente sobre seu relacionamento. "Talvez tenha sido uma transformação na minha vida. O desejo de querer falar sobre esse assunto há muito tempo. Talvez a pandemia, a perda de pessoas muito queridas na minha vida. O incômodo que me gerou a quantidade de perguntas perguntando que tipo de mulher eu gostava, mesmo sabendo que eu era gay”, explicou durante o Conversa com Bial.

“Isso não foi uma grande questão, não foi um problema dentro de casa, mas ele me disse: ‘olha, você fez o meu ‘outing’ sem eu ter pedido, mas tudo bem’", falou ainda.