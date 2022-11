Carla Diaz marca data do casamento com Felipe Becari e revela igreja que acontecerá a cerimônia

A atriz Carla Diaz deu alguns detalhes sobre os preparativos para seu casamento com Felipe Becari

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 20h04

Carla Diaz (31) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para dividir com os fãs algumas novidades sobre seu casamento. Ela foi pedida em casamento por Felipe Becari (35) recentemente, e eles já definiram a data e o local da cerimônia.

Através dos Stories do Instagram, a atriz e ex-participante do BBB 21 revelou que vai se casar na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. A igreja é muito especial para a artista, já que seus pais também oficializaram a união no local, e ela foi batizada.

"Estava sumida por motivos de muita surpresa. Vivi coisas inesquecíveis nesses dias. Por isso não fiquei muito com o telefone. Vocês têm noção de onde eu estou? Não foi só pedido de noivado, já tem data para oi casamento. Agora viemos à igreja, a Nossa Senhora do Brasil, onde inclusive eu fui batizada, para oficializar essa data. É real e oficial: vou casar", vibrou.

Em seguida, Carla revelou que a data e o local foram escolhidos pelo noivo. "Não fui eu que cheguei e falei: 'Agora vamos marcar'. Não. O Felipe já chegou com tudo. Inclusive, quando ele me pediu em noivado, já veio com o convite de casamento, com data, com tudo. Só viemos hoje na igreja para oficializar. Meus pais estão aqui também. Foi a igreja onde meus pais casaram e onde fui batizada", revelou a atriz, explicando que a data da cerimônia ainda é surpresa.

Anel de noivado luxuoso

Carla Diaz foi pedida em casamento por Felipe Becari na última terça-feira, 1. Para selar o comprometimento, o romântico fez o pedido com o verdadeiro anel de milhares. Segurando a famosa caixa azul da marca Tiffany, ele se ajoelhou em um restaurante e mostrou o anel, que com o número mínimo de quilates, já custa mais de R$ 37 mil.

