Carla Daniel se pronuncia após notícia da prisão do suspeito de matar seu namorado

A atriz Carla Daniel (56) se pronunciou nas redes sociais sobre a notícia de que um suspeito de matar o seu namorado, o músico Sergio Stamile, foi preso. Nas redes sociais, ela compartilhou uma notícia do G1 sobre o assunto e desabafou sobre o assunto.

"Justiça sendo feita ao prenderem os responsáveis que tiraram a vida do nosso amado Sergio Stamile.Não podem traze-lo de volta mas também não irão fazer maldade com outras pessoas durante o tempo que estarão presos", disse ela.

Vale lembrar que o músico Sérgio Stamile faleceu em 9 de agosto de 2021 aos 41 anos. Ele foi encontrado sem vida em um parque no Rio de Janeiro. Na época, a atriz Carla Daniel desabafou sobre a dor de perder o namorado.

"Meu grande amor me deixou hoje. Estou com o coração partido!", escreveu ela, e completou: "Queria tanto mais juntos mas agradeço todos os momentos que tivemos. O bem que você me fez, sua generosidade, sabedoria... Encontro de almas literalmente. Te amo para sempre meu grande Amor e todo seu enorme coração que você me permitiu senti-lo totalmente ficará sempre na minha alma".

