Cantora Thalia leva receita brasileira para o mundo todo; saiba qual

Mexicana, Thalia conta que aprendeu como fazer um drink no Brasil e que se apaixonou pela feijoada

A cantora Thalia (51) revelou que, além de amar o Carnaval do Brasil, se apaixonou pela culinária brasileira em suas passagens pelo país. Além da querida feijoada, a artista mexicana afirma que aprendeu a receita de um drink clássico e que agora o leva para o mundo todo .

"Eu me encantei com a caipirinha. E aprendi a fazer, nos restaurantes me ensinaram como se fazer uma caipirinha. Virei uma 'expert'", contou a artista, em entrevista recente para a TV Caras. "Agora, todo lugar que eu vou no mundo eu preparo caipirinhas."

Além disso, ela também comenta que sua coisa favorita do país é a culinária, em especial, a feijoada. "A melhor coisa é a comida, a feijoada", acrescenta ela, que esteve no Brasil pela última vez no ano 2000, quando gravou participações em programas como os de Hebe e Domingo Legal, e sua última novela, Rosalinda.

Ao longo da conversa, ela também celebrou as reprises e o sucesso que suas novelas fazem com os brasileiros. Thalia estrelou grandes sucessos da TV mexicana como Maria Mercedes (1992-1993), Marimar (1994) e Maria do Bairro (1995-1996).

A cantora ainda falou sobre a alegria e responsabilidade que carrega sendo uma representante da cultura mexicana em escala mundial. "É um sonho que se tornou realidade, é muito incrível ser a escolhida para representar sua cultura, país e povo. É muita responsabilidade também, é importante fazer tudo com amor e o sentimento de empatia e respeito."

Para o futuro, Thalia diz estar animada com a possibilidade de voltar ao Brasil e mostrar para seus fãs os projetos que prepara para 2023, no entanto, ainda não tem uma viagem programada. "Tem muitas coisas que eu preparei para vocês. Vamos ter muitas surpresas, mal posso esperar para compartilhar com vocês. Mas também quero voltar logo para o meu Brasil amado", concluiu.