Cantora Thalia celebra amizade com Anitta e revela possível projeto: "Almas gêmeas"

Thalia encontrou com brasileira no Grammy Latino e se divertiu com amiga de longa data

Thalia (51), cantora mexicana e ícone de novelas como Maria do Bairro (1995-1996) e Marimar (1994), contou que mantém uma amizade de longa data com a cantora Anitta (29). Em conversa com a TV Caras, ela ainda revelou um possível projeto com a brasileira e que sente ter encontrado cumplicidade na relação. “[Somos] almas gêmeas.”

“Nós sempre conversamos, através dos anos, aqui e ali”, falou sobre a relação com a cantora brasileira. A artista diz que foi durante a cerimônia do Grammy Latino, apresentado por ela em parceria com Anitta, que pôde sentir que as duas têm a mesma energia e fazem diversas coisas parecidas.

“No Grammy Latino nós duas ficamos o tempo todo juntas, rindo, conversando e fazendo coisas malucas. Foi como quando se conhece uma pessoa e imediatamente começam a fazer as mesmas coisas, sem pensar. É uma cumplicidade”, acrescentou a artista, que divulga o lançamento de Psycho Bitch, sua nova música.

Thalia diz que, durante a premiação que aconteceu em novembro, as duas dançaram do mesmo jeito e até mesmo davam risadas de forma parecida. “É muito compatível, carregamos a mesma energia, somos sexys, divertidas e amigáveis. [Somos] almas gêmeas.”

Na ocasião, as duas prestaram uma homenagem à cantora Gal Costa, que morreu em novembro deste ano, aos 77 anos. “Nos deixou uma figura icônica do meu país. Divertida, única e infinitamente talentosa. Gal, você vai fazer muita falta e esse show é para você”, disse Anitta na ocasião.

Para o futuro, ela diz que existe a possibilidade de fazer algum projeto com a amiga brasileira e que os fãs mal perdem por esperar. “Falamos sobre fazer algo juntas, algo como nós duas. Seria tão divertido”, completa.

Além disso, a artista mexicana afirma que terá novos projetos no ano que vem. Sem revelar muitos detalhes, ela assegura que “tem muitas coisas que eu preparei para vocês. Vamos ter muitas surpresas, mal posso esperar para compartilhar com vocês. Mas também quero voltar logo para o meu Brasil amado”.