Cantor Daniel conta sobre transa inacabada com fã: "acontece"

Sertanejo Daniel também comentou sobre supostos affairs que teve com famosas

O cantor sertanejo Daniel,sempre bem discreto sobre sua vida íntima, contou sobre uma noite de sexo com fã que não saiu como esperada. Ele participou do 'Manhã Show', da Band FM.

Perguntado se ele já travou na hora H, ele contou que aconteceu com uma fã: “Já aconteceu, com certeza! Não teve jeito, não aguentei”. “Todo mundo tem seus momentos em que acaba não acontecendo da forma que queríamos. Já aconteceu sim”, normalizou o cantor.

Sobre sexo com mais de duas pessoas, o cantor não se mostrou muito adepto à prática. “Sempre fui muito do particular. Uma coisa só a dois mesmo”, contou.

Affair com famosas

O cantor falou sobre os boatos de que se relacionou com Xuxa. “Eu só tive um momento de mel, que foi um beijo que a gente fez em um filme. E falavam isso, não entendo muito o porquê. Mas não teve nada não“, disse ele.

“Eu quase que tive com a Eliana, mas também foi uma coisa platônica. Ela fazia parte da Patotinha [grupo musical] na época. Eu e o João Paulo fazíamos preliminar para o show da Patotinha“, contou.