De pijama, cantor Daniel derrete web em clique raro com a família

Cantor Daniel encanta fãs ao posar em foto inédita com a mulher e as filhas

O cantor Daniel (54) encantou os seguidores ao compartilhar um clique ao lado da família. Curtindo o final de semana em casa, ele posou na companhia da esposa, a bailarina Aline de Pádua, e das três filhas do casal.

Na imagem publicada, ele aparece esbanjando alegria por estar ao lado das herdeiras. Na ocasião, o papai coruja registrou a família toda de pijama, enquanto tomavam um delicioso café da manhã no aconchego do lar.

"E assim foi o nosso domingo! Como amo dias assim!!“, escreveu ele na legenda da publicação, acompanhado pela hashtag. #gratidão. Nos comentários, os fãs dispararam elogios: "Daniel e suas mulheres!", disse uma. "Acho a simplicidade e o carisma de vocês encantador", opinou outra. "Parabéns Daniel, que família linda você tem", elogiou uma terceira.

Vale lembrar que o galã sertanejo é pai de Lara, de 12 anos, Luiza, de 11, e Olivia, de quase um ano. Os herdeiros são todos fruto do relacionamento com Aline, com quem Daniel permanece junto desde 2010.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE DANIEL:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline de Padua (@lilipadua)

BOA FORMA

O cantor Daniel arrancou suspiros apaixonados dos admiradores ao publicar uma selfie no Instagram em que aparece sem camisa, de boné e óculos em uma praia. "Conectado com a natureza!", escreveu ele na legenda.

Os seguidores do artista logo encheram a publicação de elogios. “Coisa linda", "top demais", "melhor cantor do Brasil", "amo praia e você", "maravilhoso" "só faltaram as quatro princesas", em referência a sua esposa e filhas.