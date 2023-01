Cantor Daniel posa sem camisa na praia e é elogiado por fãs

O cantor Daniel compartilhou a foto em suas redes sociais e recebeu uma chuva de elogio de seus fãs

O cantor Daniel, de 54 anos, publicou uma imagem no Instagram nesta sexta, 13, em que aparece sem camisa, de boné e óculos em uma praia. Ele escreveu na legenda no post do instagram: "Conectado com a natureza!".

Os seguidores do artista não mediram palavras para o elogiar. “Coisa linda", "top demais", "melhor cantor do Brasil", "amo praia e você", "maravilhoso" "só faltaram as quatro princesas", em referência a sua esposa e filhas, esses foram apenas alguns dos diversos elogios que ele recebeu. O cantor não tem o costume de postar selfies assim.

Daniel é casado com a bailarina Aline de Pádua desde 2010. Juntos, eles têm três filhas: Lara, de 12 anos, Luiza, de 11, e Olivia, de quase um ano. No ano passado, Aline celebrou 12 anos de união com o cantor. "São 12 anos de casados e 21 anos que nossa história começou... Já passamos por tantas coisas e com certeza aprendemos muito um com o outro. Dividimos as alegrias e as dificuldades. Formamos essa família linda! Só posso te agradecer, Daniel, por cada momento! Juntos somos mais fortes! Te amo para sempre!", declarou, na ocasião.

Datas especiais! Filha do cantor daniel fez aniversario nesta terça-feira

Esses dias o cantor comemorou o aniversário da filha do meio, a Luiza, que completou 11 anos. Na data especial, ela se divertiu com a família e ainda ganhou uma festa. O aniversário foi organizado em casa mesmo. O espaço escolhido foi a área externa da mansão que combinou com o tema da comemoração – pool party.

“11 aninhos da minha Lulu. Menina mais doce e carinhosa que conheço! Presente de Deus nas nossas vidas! Seja muito feliz sempre!!! Te amo mais e mais e mais…. Feliz 11 anos!!!”, se declarou Aline de Pádua.

O famoso deu uma pausa nas gravações para poder celebrar a data ao lado de sua filha. Além da agenda de shows pelo país, Daniel está com um novo projeto. Para comemorar as quatro décadas de estrada, ele relançou alguns de seus maiores sucessos em novas versões e ao lado de parceiros bem especiais.