Camilla Camargo impressiona ao postar vídeo cantando: "Voz perfeita"

A atriz Camilla Camargo impressionou os seguidores das redes sociais ao postar um vídeo cantando a música 'Ovelha Negra', de Rita Lee

Camilla Camargo mostrou que o talento musical é de família! Filha do cantor Zezé Di Camargo e irmã da cantora Wanessa Camargo, a atriz impressionou os seguidores das redes sociais ao surgir soltando a voz.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou um vídeo cantando a música 'Ovelha Negra', da cantora Rita Lee (1947 - 2023). "É música que vocês querem? Ai vai mais uma... quem aí também ama essa canção da eterna Rita?", escreveu ela na legenda.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Voz perfeita", falou outro. "Você e a Wanessa davam uma bela dupla", opinou uma fã. "Lembra a voz da Wanessa", comentou mais uma.

Vale lembrar que Camilla está no elenco do filme A Caipora, com direção de Deivis Horbach e roteiro de Reinaldo Guedes. Ela atua ao lado de Kayky Brito, José Trassi, Nill Marcondes e Renata Brás. O longa é um suspense policial que conta a história da investigação de duas mortes após os boatos de que um feitiço invocou a Caipora.

Confira o vídeo:

Camilla Camargo celebra seu retorno aos palcos: 'Muito feliz'

A atriz Camilla Camargo está com novidade na carreira. Ela voltará ao palco do teatro com o espetáculo musical Kinky Boots, no qual interpretará a personagem Nicola. Em conversa com a CARAS Digital, ela contou sobre a alegria de estar no elenco da montagem.

"Fiquei muito feliz com o convite. Eu conheci o diretor no meu primeiro musical, 'O Musical dos Musicais', de lá pra cá já foram mais de 20 peças. Eu acho que vai ser incrível e desafiador porque ela é uma antagonista, mas é aquela personagem que a gente ama e odeia. Vai ser muito gostoso voltar para os palcos, um lugar que amo, me sinto em casa, e que estou com muita saudade", disse ela. Confira a entrevista completa!