Camila Moura se pronuncia após novo affair do ex, Lucas Buda, vir à tona

Não tem mais volta? Ex-esposa de Lucas Buda, Camila Moura comentou sobre o possível romance entre o ex-BBB e a prima de MC Binn

A vida pessoal do ex-BBB Lucas Henrique, o Buda, virou assunto novamente nos últimos dias após seu suposto envolvimento amoroso com uma prima de MC Binn vir à tona. Agora, a influenciadora Camila Moura, ex-esposa do capoeirista, rompeu o silêncio e se pronunciou a respeito do assunto.

Para quem não acompanhou, Lucas entrou no reality show da TV Globo casado com Camila. Ela, no entanto, pediu o divórcio quando o ex-brother ainda estava no confinamento.

Na última quarta-feira, 8, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, a ex-mulher de Lucas Buda deixou bem claro que não existe a chance de rolar uma reconciliação entre os dois.

De acordo com o jornalista, a influenciadora digital ainda demonstrou não se importar com o possível novo romance de Buda. "Agora ele é ex, e ex fica no passado. Ele é um homem divorciado, faz o que quiser. Nós não nos falamos mais", declarou Camila Moura.

Vale lembrar que o ex-participante do BBB 24 também se pronunciou a respeito dos boatos de seu envolvimento com Nina Capelly, prima de MC Binn. Em entrevista à Quem, ele negou que tenha engatado outro relacionamento após o fim de seu casamento e reforçou que segue solteiro.

"Foi bem menor do que parece ser, não é bem isso que aconteceu. Enfim, a vida está seguindo, estou solteiro. Mas não foi isso que aconteceu, foi bem menos do que parece ser", declarou Lucas Henrique.

A informação de que Lucas Henrique estaria vivendo um novo romance foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles'. Após a notícia vir à tona, Nina Capelly, prima de MC Binn confirmou em suas redes sociais que se envolveu com Buda.

Em um de seus pronunciamentos, ela chegou a revelar que estava apaixonada e que se encantou com o jeito do ex-brother, com quem ficou por duas semanas. Além disso, a familiar do cantor também afirmou que não se aproximou de Lucas Henrique por interesse.

Segundo Nina Capelly, o capoeirista ignorou diversas tentativas de contato após um vídeo dos dois viralizar.

