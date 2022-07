Atualidades / Passeio

Caio Blat faz rara aparição com o filho caçula, Bento

Caio Blat curte passeio no shopping com o filho caçula, Bento, fruto do relacionamento com Maria Ribeiro

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 11h30

Caio Blat no shopping - Fotos: Adão / AgNews