Buchecha confessa arrependimento em último encontro com Claudinho

Cantor Buchecha revela que guarda remorso em seu último encontro com Claudinho e fala da polêmica envolvendo a música 'Nosso Sonho'

O cantor Buchecha (48) revelou que guarda um remorso em seu último encontro com o parceiro Claudinho (1975 - 2002), que morreu em um acidente de carro em 13 de julho de 2002.

Em entrevista ao Otalab, programa de Otaviano Costa (49) no UOL, o artista recordou alguns detalhes do rápido encontro com Claudinho em um posto de gasolina e admitiu que se arrepende de não ter conversado com o amigo naquele dia.

"Nesse dia, a gente foi fazer um show em Lorena. Voltando do show, ele veio com o carro dele e com um assessor dele. Eu queria muito ter tido a oportunidade de conversar com ele para entender por que ele não queria ir a princípio a esse show e, depois, por que ele foi com o carro dele. Porque uma coisa que ele fazia questão era sempre estar comigo e de estar sempre com a equipe. Ele sempre gostou disso", contou.

"E comigo era o contrário, eu às vezes até queria ir com o meu carro, sozinho, com o Gigante, que era nosso segurança", completou. "E o qual é o último flash que você se lembra com ele?", questionou Otaviano.

"Nosso último contato foi em um posto de gasolina, paramos pra abastecer e ele para fazer uma refeição junto com o assessor dele. E quando a gente chegou no posto, ele já estava entrando no carro e saindo. Não deu tempo de nada. É um arrependimento de não ter chegado antes, sabe? Tentar conversar com ele. Não nos demos essa oportunidade na hora e deixamos para o dia seguinte. Mas amanheceu e não clareou, né?"

Buchecha fala da polêmica com a música 'Nosso Sonho'

Durante a entrevista, Buchecha também comentou sobre a polêmica envolvendo a canção Nosso Sonho, por conta do trecho que diz "seus 12 aninhos permitem". O cantor negou qualquer associação da letra com pedofilia e explicou que a música foi feita quando era adolescente para a sua atual esposa, que na época tinha 12 anos.

"Essa música eu fiz para a minha gata, na época. E eu tinha 15 anos. Então, estava tudo certo ali. Claro que, fui envelhecendo, pode soar estranho (...) Mas, na época, eu tinha 15 anos e a minha esposa tinha 12. Não tem nada a ver. A música 'Nosso Sonho' é linda e eu fiz para o amor da minha vida".