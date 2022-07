Com foto antiga, Buchecha homenageia Claudinho 20 anos após sua morte: "Eterno"

Buchecha recordou uma foto antiga com Claudinho e falou sobre os 20 anos sem o cantor

Buchecha (47) usou as redes sociais para prestar uma homenagem para Claudinho (1975 - 2002).

Nesta quarta-feira, 13, completam 20 anos da morte do cantor, que sofreu um acidente de carro, e no Instagram, Buchecha relembrou uma foto antiga ao lado do amigo e citou um trecho de um dos grandes sucessos da dupla, a canção Fico Assim Sem Você.

"'Não dá pra imaginar um avião sem asas. Não tem como jogar um bom futebol sem bola. Nem tão pouco andar num carro sem estrada. Ou assistir piu piu sem frajola'. Seremos sempre Claudinho e Buchecha, 20 anos que nos deixou saudade física, mas você vive nos corações! Mc Claudinho, eterno", declarou o artista na legenda.

Os fãs também falaram sobre a saudade que sente de Claudinho. "Faz muita falta", disse um seguidor. "Sempre em nossos corações", comentou outro. "Essa dupla marcou minha infância. Saudade", falou um terceiro.

Confira a homenagem de Buchecha para Claudinho: