Bruno Garcia, da Dança dos Famosos, protagonizou beijo gay na Globo; relembre

Integrante da Dança dos Famosos, o ator Bruno Garcia já causou polêmica com beijo gay na série Sob Pressão

O ator Bruno Garcia (50), um dos integrantes da Dança dos Famosos 2023, arrasou em sua performance na estreia da temporada. Nas redes sociais, o ator tem despertado boas lembranças dos telespectadores da emissora, a qual tem inúmeros trabalhos marcantes. Em um deles, o artista chegou a protagonizar um beijo gay .

A cena em questão, foi ao ar em 2019, na terceira temporada do seriado Sob Pressão, o qual ele interpreta o Dr. Décio Guedes. Na ocasião, o médico fica um pouco sem jeito após despertar desejos em seu paciente, Kleber (Kelner Macêdo).

Tentando manter uma relação ética entre médico e paciente após o plantão, Décio luta contra seus sentimentos, mas acaba cedendo e dando um beijão no rapaz no meio da rua. "Você parece ser um cara legal, mas é meu paciente. Existe um código de ética médica que eu tenho que seguir. Me desculpa", diz Décio.

Na época, a cena teve uma alta repercussão e o ator veio a público falar sobre a experiência. Segundo o global, ele não sentiu dificuldades durante a gravação. “Zero problema em dar um beijo na boca de outro homem, pelo contrário, é até um desafio dramatúrgico maravilhoso” , disse ele ao Gshow.

Bruno contou que apesar da sequência ser rápida, houve toda uma preparação nos bastidores para a cena não transparecer algo apelativo para o público. "A gente conversou bastante sobre essa questão de que a gente está fazendo um seriado que é realista. Não tem discussão: ‘Vamos dar o beijo e é isso, vamos só cuidar para que a cena seja delicada e não pareça apelativa’", declarou.

O ator ainda aproveitou para elogiar os profissionais da produção e revelou ter adorado o resultado final. "A Rebeca Diniz, diretora, mandou muito bem. Aquele plano-sequência é lindo, com uma atmosfera de verdade para tocar as pessoas de uma maneira geral”, lembra ele, que também falou sobre seu parceiro de cena: "Foi uma delícia trabalhar com Kelner, parceiraço".