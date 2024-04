Bruno Gagliasso choca ao posar sem roupa após perder 14 kg: ‘Assustador’

Careca, sem sobrancelha e com 14 quilos a menos, Bruno Gagliasso choca ao exibir transformação física extrema em ensaio sensual

Nesta quinta-feira, 4, Bruno Gagliasso causou alvoroço nas redes sociais ao posar sem roupa em um novo ensaio fotográfico. Mas além da ousadia, o galã chamou atenção por outro motivo: sua transformação física extrema. Após aparecer careca, sem sobrancelhas e com 14 kg a menos, a mudança do ator foi descrita pelos seguidores como "assustadora".

Em seu perfil oficial no Instagram, Bruno compartilhou um álbum de fotos com os novos registros, capturados pelos fotógrafos Marcos Florentino e Kelvin Yule. Logo na imagem de capa, o ator aparece posando totalmente nu cobrindo apenas as partes íntimas. Com um corpo mais magro e menos definido, a transformação é visível.

Na sequência, o marido de Giovanna Ewbank, compartilhou mais registros, destacando as mudanças em seu rosto. Além de uma face visivelmente mais magra, ele apareceu com uma transformação radical, tendo raspado tanto as sobrancelhas quanto o cabelo para um novo papel. Na legenda, o ator creditou à equipe responsável pelo ensaio.

Apesar de ficaram chocados com as diferenças, o ator foi muito elogiado por sua entrega ao trabalho pelos seguidores nos comentários: “Uma vibe meio Voldemort. Muito da hora”, um comparou ao vilão de Harry Potter. “Você é um ator de personagens intensos e fortes”, aplaudiu mais um. “Muito assustador”, disse mais um sobre a mudança intensa.

Para quem não acompanhou, Bruno passou pela transformação para viver um novo personagem nas telonas. Apesar de ter se lançado como apresentador ao lado da esposa recentemente, ele também segue como ator e vai estrelar o longa-metragem ‘Por um Fio’ ao lado do ator Rômulo Estrela. Inclusive, ele já concluiu as filmagens e deve retornar ao visual antigo em breve.

O filme narra a história de Drauzio Varella e seu irmão, Fernando Varella, um médico oncologista que faleceu após lutar contra um câncer em 1991. Nas redes sociais, Bruno compartilhou detalhes sobre sua preparação para interpretar o irmão do médico: “Sabe aquela frase “confia no processo”? Ela sempre fez sentido pra mim”, iniciou.

“Intensidade! É assim que eu sou, é assim que eu sou. O que é “mais ou menos” não me desperta. A entrega do corpo e mente para um processo de criação me faz feliz, completo. Cada dia é uma tempestade de sentimentos diferentes. E eu amo me permitir sentir tudo isso. É isso o que me move! Viva o cinema brasileiro”, ele celebrou o papel.

Bruno Gagliasso fala sobre novo projeto com a esposa:

