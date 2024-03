'Fiquei com o meu prazer adormecido', declara Giovanna Ewbank ao falar sobre liberdade feminina

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fala sobre o projeto multiplataforma Surubaum e faz confissões

Falar de sexo sem tabu é com eles mesmo! Bruno Gagliasso (41) e Giovanna Ewbank (37), que lançaram recentemente o projeto multiplataforma Surubaum, onde entrevistam celebridades sem papas na língua para abordar experiências picantes, deram mais detalhes sobre o projeto em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, e ainda fizeram algumas confissões. O ator afirmou que já experimentou sexo em grupo, enquanto a atriz e apresentadora ressalta que para ela, transar com várias pessoas ao mesmo tempo é muito difícil. Ewbank também disse que desde cedo aprendeu que a mulher tinha apenas que servir ao homem. "Fiquei com o meu prazer, durante muito tempo, adormecido", conta.

A artista revela que descobriu sua sexualidade aos poucos. "Descobri o que era uma relação sexual, tendo essas relações. Não tive muita informação sobre sexo, não conversava com a minha mãe sobre sexo. Se na minha época, tivesse as informações que a gente tem hoje, se eu conversasse sobre isso, de repente, a minha vida sexual hoje seria muito melhor. Fui descobrir depois de muito tempo que o meu prazer, o prazer da mulher, era importante. Aprendia que que a gente tinha que satisfazer o homem, que era o homem quem tinha que ter prazer, então fiquei com o meu prazer, durante muito tempo, adormecido", fala.

"Então, ver uma Marina Sena e Juliette falando sobre, lindamente, do jeito que elas falaram e livrimente, é muito maravilhoso. Queria muito ter um programa assim na minha adolescência, com mulheres como elas falando sobre o prazer feminino", emenda a artista, que se refere a entrevista que as cantoras deram no primeiro episódio do Surubaum, que foi ao ar em 5 de março. Nele, Marina Sena (27) afirmou que sexo anal é "viciante", além de fazer outras revelações sobre vida sexual.

'SURUBÃO DE NORONHA'

O casal também relembrou o "surubão de Noronha", a orgia mais famosa do Brasil, que deu o que falar em 2019. O assunto surgiu depois que um perfil no Instagram, criado por alguém que se dizia ex-funcionário da Globo, “denunciou” que atores e atrizes da emissora praticavam sexo em grupo em Fernando de Noronha. O dono do perfil também afirmou que havia um quarto escuro nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para tais atos.

"Bruno sempre brincou (com essa história, declarada como fake nwes), sempre quis que as pessoas achassem que era verdade", conta Ewbank. "Em várias entrevistas, eu confirmei. Não ia desmentir, essa história é muito boa para ser desmentida", emenda Gagliasso. "E eu, no início, ficava mais receosa, preocupada. Depois que vi que todo mundo se divertia com isso, virou até fantasia de carnaval... Mas a gente começou a se divertir com isso. E quem não fez parte, queria fazer", continua a atriz.

A mãe de Titi, Bless e Zyan afirma que nunca participou de uma suruba, relembrando que é demissexual - orientação sexual que se caracteriza pelo surgimento de atração sexual somente quando existe envolvimento ou conexão emocional com outras pessoas. "É muito difícil para mim". Já Gagliasso confessa que já. "Não fiz muitas. Fiz, mas não lembro. Era jovem, era na empolgação, sabe? Não teve nada muito marcante, só que fiz suruba. Mais de quatro é suruba", declara.

ASSISTA AO BATE-PAPO COMPLETO: