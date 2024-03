Bruno Gadiol lamenta ataques na internet após assumir namoro com dentista: 'Homofobia é crime'

Em vídeo, o ator Bruno Gadiol lamenta comentários maldosos em suas redes sociais após ser pedido em namoro pelo dentista Rômulo Marcato

Bruno Gadiol (25) resolveu compartilhar nas redes sociais um momento muito especial em sua vida, mas o que era para ser uma comemoração, virou um pesadelo na vida do ator. No último sábado, 16, ele contou que está namorando o dentista Rômulo Marcato e divulgou um vídeo em que é pedido em namoro. Nesta segunda-feira, 18, o artista veio à público revelar que está sendo vítima de preconceito na internet. "Homofobia é crime", dispara.

"No último sábado, postei um vídeo em que estou sendo pedido em namoro pelo meu atual namorado e aqui está alguns comentários que a gente recebeu", fala Gadiol, que mostra algumas mensagens maldosas de internautas. "É claro que eu não posso deixar de comentar sobre os comentários amorosos e humanos que a gente recebeu, mas é que realmente me choca a quantidade de pessoas ignorantes, que se dizem cidadãos de bem e que espalham ódio e raiva em nome de Deus", continua.

O ator ainda dispara: "Me sinto completamente abençoado e sei que minha relação está completamente protegida, sendo cuidada por Ele, pelo universo, seja o que for. Mas eu só quero lembrar também que homofobia é crime. O post que saiu na CARAS, que já acumula mais de seis mil comentários, a gente está bem de olho, tá? É isso". Na legenda do vídeo, ele completa: "Sobre a homofobia que tenho sofrido nos últimos dias".

ASSISTA AO VÍDEO:

PEDIDO DE NAMORO

Durante esta semana, o ator de Malhação e As Five chamou atenção ao se declarar como "sugar baby", e até posou com seu suposto "daddy". Mas no sábado, Bruno Gadiol esclareceu que o relacionamento não passava de uma jogada de marketing e aproveitou para revelar a identidade de seu verdadeiro namorado nas redes sociais.

O famoso contou que está vivendo um relacionamento sério com Rômulo Marcato e compartilhou que foi pedido em namoro há três meses, durante um show do cantor Jão (29), mas decidiram "esconder" o romance até o lançamento da música.

No Instagram, o artista publicou o vídeo do momento exato do pedido. “Mas afinal, você está namorando ou não? Tô! Tô namorando esse menino lindo aí do vídeo que me deu uma aliança de surpresa em pleno show do Jão”, iniciou.

Na legenda, Gadiol também brincou com a estratégia para divulgar a canção: “Estamos juntos há quase três meses, mas não tínhamos aberto a todos porque eu tinha uma estratégia de marketing importante para fazer. Mas que bom que agora posso me declarar pra ele e dizer o quanto sou feliz por ser seu namorado”.