Brunna Gonçalves mostra clique raro ao lado do pai: “Não gosta”

Brunna Gonçalves estava respondendo seus seguidores em seu Instagram e aproveitou para falar sobre o pai

Brunna Gonçalves aproveitou a tarde para interagir com seus fãs em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 19, e abriu uma caixinha de perguntas para seus seguidores. Entre vários assuntos, um fã em especial perguntou sobre como é a relação da dançarina e ex-BBB com o pai.

"Desculpa a pergunta. Se não quiser responder, respeito. Mas, você não tem pai?", questionou um seguidor.

"Sim, sem problema em responder. Tenho pai, sim, que me mima igual uma criança até hoje. Não mostro muito ele aqui, porque ele é mais quietinho. Não gosta de sair de casa de jeito nenhum. E eu respeito esse jeito dele", esclareceu a dançarina.

Na mesma leva de perguntas, Brunna aproveitou para abrir o jogo e dizer se sente ciúmes sobre as cenas de beijo para os clipes de sua mulher, a cantora Ludmilla, a famosa contou que sente sim um ‘ciúme bobo’, explicando como é a dinâmica do casal nesses momentos.

“Você aceita quando a Lud faz clipe com homens e mulheres e beija? Não tem ciúmes?”, perguntou uma internauta. “Sinto um ciúme bobo, mas sei que é tudo muito profissional e com muito respeito. Ela sempre me pergunta antes se eu vou me sentir confortável ou não. É o trabalho dela, então meu apoio sempre terá”, explicou a dançarina, através dos stories de seu perfil oficial no Instagram.

Ludmilla surpreende Brunna Gonçalves com presentão

Brunna Gonçalves mostrou aos seus fãs nas redes sociais a última surpresa que a esposa, Ludmilla preparou para ela: um carrão novinho, com preço estimado em mais de R$ 400 mil.

"Simplesmente acordei com um carro novo na garagem", disse Brunna, mostrando o presente em seu Instagram. "Olha como é lindo meu new baby!", continuou a bailarina, empolgada, enquanto mostrava a parte de dentro do carro.

"Isso é obra prima de quem? Adivinhem!", continuou Brunna. "Obra prima do amor da minha vida! Simplesmente, ela trocou o meu carro. Assim, do nada”.