Bruninho deixa elogio em foto de Rosamaria e deixa seguidores animados

Romance no ar?

Jogador de vôlei Bruninho comenta em publicação de Rosamaria mas apaga depois que internautas reagem

O jogador de vôlei Bruno Rezende (36), mais conhecido como Bruninho, decidiu mexer com as estruturas da internet. Na última segunda-feira, 5, o atleta comentou em uma foto compartilhada pela jogadora de vôlei Rosamaria (28).

Em seu perfil oficial no Instagram, Rosa compartilhou uma foto na qual aparece na companhia de Bruninho, Lucarelli e Fernando Cachopa, com a seguinte legenda: “Enquanto eu faço esse post, o placar tá igual a essa foto: 4x0 para o Brasil. Será que vem mais por aí?! Deixem seus palpites. A torcida aqui tá confiante! Que bom reunir amigos e tantos brasileiros para torcer pelo nosso país mesmo longe de casa”.

O jornalista esportivo Rica Perrone comentou: “Bruno, eu estou vendo!”, que fez Bruninho responder: “Mãe dos meus filhos, respeita”, seguido de um emoji super apaixonado para completar o elogio à jogadora.

Bruno chegou a apagar o comentário depois de um tempo, mas alguns internautas viram e não perderam a oportunidade de shippar o casal. “É disso que o Brasil gosta”, disse uma. “Bruno, eu sou cardíaca, amor, pera aí”, exaltou outra.

Não é a primeira vez que o atleta elogia sua colega de profissão publicamente em suas redes sociais. No começo do ano, ele escreveu “Parabéns para o fotógrafo”, em uma foto na qual ela aparece na banheira. Os usuários, lógico, não perdoaram: “Foi você, né?”.

Veja a publicação de Rosamaria ao lado de Bruninho, Lucarelli e Fernando Cachopa:

Affair com Rafa Kalimann

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do UOL, Rafa Kalimann (29) revelou que estava vivendo, na época, um affair com Bruno Rezende. A apresentadora e ex-BBB contou que os dois estavam se conhecendo melhor, mas sem rótulos.

"Tem que rotular os beijos na boca? Não tem. A gente está se conhecendo. Não quero cair na pressão. Somos muito bem resolvidos com o que somos e queremos. Está gostoso assim. Ele é uma pessoa que admiro muito", contou ela.

Vale lembrar que hoje Rafa assumiu seu relacionamento com o ator José Loreto.