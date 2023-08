Bruna Marquezine abre álbum de fotos de seu aniversário: "Coisa mais linda"

A atriz Bruna Marquezine comemorou seu aniversário junto do lançamento de Besouro Azul, sua estreia em Hollywood; confira as fotos da festa!

No dia 4 de agosto, a atriz Bruna Marquezine comemorou seu aniversário de 28 anos. Contudo, a estrela estava viajando pelos Estados Unidos durante a data, o que lhe impossibilitou de comemorar apropriadamente com seus amigos. No entanto, a festa veio um pouquinho mais tarde.

No dia de estreia de Besouro Azul, filme que marca a sua estreia em Hollywood, Marquezine reuniu seus amigos brasileiros para celebrar sua nova conquista. E aproveitando a ocasião, ela também decidiu celebrar seu aniversário com as pessoas mais próximas dela.

A celebração teve de tudo: bolo, muita música e até looks azuis, combinando com a estética do filme de estrelado por Bruna. E nesta segunda-feira, 21, a morena decidiu abrir o álbum de fotos de seu mês de aniversários aos seus seguidores. Ela apareceu deslumbrante, arrasando no estilo com suas roupas fashionistas, com direito a carão e maquiagem impecável.

"É o mês de aniversário dela", iniciou a atriz, em inglês, na legenda de sua publicação. "Leonina comemora aniversário o mês inteiro e eu só tenho motivos para celebrar (obrigada @ Deus e todos os envolvidos)", terminou Bruna.

Nos comentários, seus amigos celebraram sua mais nova fase, cheia de conquistas internacionais. "Você é a coisa mais linda que já passou nessa terra", escreveu a cantora Priscilla Alcantara."Gatiriririiisssiiiimaaaa", brincou sua melhor amiga, a modelo Sasha Meneghel."Nossa besoura bela", disparou a atriz Marcela Ricca."Eita como é bela", escreveu a ex-BBB Rizia Cerqueira.

Os fãs também não perderam a oportunidade de enaltecê-la por seu mais novo papel em Hollywood. "Acabei de assistir besouro azul e cara, parabéns. Tá lindo", disse admirador. "Marketing é tudo. Divulgando sem divulgar o besouro azul!", apontou outro, que lembrou que Bruna está impossibilitada de divulgar o filme devido à greve de atores em Hollywood.

Confira a publicação: