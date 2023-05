Bruna Biancardi revela desejo de gravidez: "Acordei com vontade"

Biancardi espera o primeiro filho com Neymar e contou com a ajuda da mãe para satisfazer seu desejo

Bruna Biancardi (29), que está esperando o seu primeiro filho com o jogador da seleção brasileira, Neymar, revelou um desejo de gravidez.

A influencer conseguiu matar a vontade de comer mingau de chocolate graças a sua mãe, que preparou a guloseima. "Acordei com vontade de mingau de chocolate. Obrigada, mãe", contou nos stories de seu instagram.

Bruna já ganhou seu primeiro presente de presente de Dia das Mães, um mimo de R$ 820 de Neymar: o arranjo de flores, da flower designer Tetê Castanha. O craque tem ainda Davi Lucca, de 11 anos, com a ex Carol Dantas.

O casal anunciou a gravidez em abril deste ano. "Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo, filho(a), estamos ansiosos por você", postou a modelo e influencer.

Bruna Biancardi compartilha desejo de gravida com seus seguidores e agradece a mãe

Bruna Biancardi exibe barriguinha de primeiro filho

Nesta segunda-feira, 15, a influenciadora digital Bruna Biancardi usou suas redes sociais para mostrar sua barriguinha de grávida.

Usando um biquíni, a modelo compartilhou nos stories de seu perfil oficial no Instagram dois cliques feitos através de uma câmera polaroid, nas quais aparece posando segurando a barriguinha de grávida, enquanto em outro, aparece sentada no sofá ao lado de seus dois cachorros. Ela completou o story com um emoji de coração rosa com estrelas.

Alguns usuários elogiaram demais a beleza da futura mamãe. “Stroy da Bruna! Ela está tão linda!”, exaltou uma página fã clube do casal formado pela modelo e pelo jogador de futebol. Muitos celebraram a notícia e estão adorando a gravidez da influenciadora digital.