Bruna Biancardi faz rara aparição com os pais e a irmã em dia especial

Ex-namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi aparece em foto inédita com os pais, que foram vítimas de assalto em 2023

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou fotos inéditas com seus pais, Telma Fonseca e Edson Ribeiro, e com a irmã, Bianca Biancardi. Ela é discreta com sua vida pessoal e preserva a intimidade de sua família. Porém, ela abriu uma exceção ao celebrar o batizado da filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr.

Em um novo álbum de fotos sobre a festa da herdeira, ela compartilhou foto rara com os pais e a irmã. Na imagem, ela apareceu rodeada pelos pais, a irmã, o cunhado, a filha e o ex-namorado durante a celebração do batizado.

Vale lembrar que os pais de Bruna Biancardi levaram um grande susto em 2023. Eles tiveram a casa deles invadida por criminosos em novembro. Os homens realizaram um assalto na propriedade, que fica em um condomínio fechado no interior de São Paulo, e os dois ficaram de reféns. Apesar do susto, eles não ficaram feridos e superaram a situação.

“Vivemos uma noite de terror. Fomos assaltados e surpreendidos por três bandidos a mão armada em nossa própria casa durante a madrugada. Graças a Deus, eles só estavam interessados em levar item de valor e nada pior aconteceu conosco”, relataram na época.

O pai de Biancadi, Edson Ribeiro, é dono de uma marca de roupas e acessórios de surfe, fundada em 1988, e a mãe dela, Telma Fonseca, é formada em gastronomia.

View this post on Instagram A post shared by BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

View this post on Instagram A post shared by Bianca Biancardi (@bibiancardi)

Fofura da filha de Bruna Biancardi

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie explodiu o fofurômetro das redes sociais no último final de semana. Isso porque ela apareceu esbanjando toda a sua simpatia em novas fotos compartilhadas pela mamãe coruja.

Bruna registrou os sorrisos da filha durante uma interação em família. Nas fotos, a menina apareceu feliz enquanto usava um look fofíssimo, composto por macacão listrado, meias brancas e laço no cabelo.

Mavie está com seis meses de vida. Nos últimos dias, ela esteve na França e na Arábia Saudita com a mãe, que foi até o festival de Cannes para compromissos profissionais e depois participou de um evento com Neymar.