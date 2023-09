Quem são os pais de Bruna Biancardi? Modelo está de passagem pela casa dos sogros de Neymar

Bruna Biancardi chamou a atenção da web ao compartilhar a reforma de um quarto para a filha na casa dos pais

Bruna Biancardi (29), que está na espera de sua primeira filha, Mavie, com Neymar Jr. (31), chamou a atenção da web na última terça-feira, 12, ao compartilhar a reforma de um quarto para a bebê na casa dos pais. Apenas de passagem pelo imóvel dos sogros de Neymar, a modelo também trabalha nos negócios da família. Saiba quem são os pais de Bruna Biancardi.

Nascida em 1994, Bruna Biancardi é filha de Telma Fonseca e do empresário Edson Ribeiro, além de também ter a irmã Bianca Biancardi na família. Discretos nas redes sociais, os sogros de Neymar tem perfis fechados no Instagram. O pai da modelo é dono da Long Island, marca de vestuário e acessórios esportivos de surfe, que fundou em 1988.

De acordo com informações do portal Gshow, Edson Ribeiro vem de uma família simples e trabalhadora e começou o negócio aos 17 anos, com uma confecção na casa do tio. Em cinco anos, a fábrica ganhou força e conquistou loja e filial. Para além da profissão, o pai de Bruna Biancardi também tem gosto pelo surfe na vida pessoal esportiva. Já a mãe da modelo, Telma Fonseca, escolheu outro caminho na carreira e estudou gastronomia.

"Meu pai tem uma marca de roupas, a Long Island, há mais de 30 anos, e eu sempre vivi neste mundo da moda. Não me via fazendo nada diferente. Eu já gostava desta coisa de estampa, produção de conteúdo, campanha, oficina. Assim que entrei na faculdade, comecei a trabalhar com ele, na fábrica", contou Bruna Biancardi em entrevista à Marie Claire.

“Conversei com meu pai e disse que me dedicaria ao e-commerce da marca em home office e, paralelamente a isso, focaria mais no meu Instagram. Até porque, antes não conseguia conciliar viagens, produção de conteúdo com meu trabalho no escritório", completou a modelo, que também trabalha como influenciadora.